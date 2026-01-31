Κρέμα για μπούκλες: 5 προϊόντα που κάθε σγουρομάλλα πρέπει να δοκιμάσει

Το μυστικό για καλοσχηματισμένες και ελαστικές μπούκλες

Αν έχεις σγουρά ή ακόμα και σπαστά μαλλιά, ξέρεις σίγουρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η κρέμα για μπούκλες σε μια curly girl ρουτίνα. Δεν πρόκειται απλά για ένα προϊόν styling, αλλά για ένα πολυεργαλείο που ενυδατώνει, καθορίζει και «αγκαλιάζει» την υφή των σγουρών μαλλιών, δίνοντας δομή, σχήμα και ελαστικότητα σε κάθε μπούκλα.

Editor's Tip: Εφάρμοσε την κρέμα για μπούκλες σε βρεγμένα ή νωπά μαλλιά, εστιάζοντας την προσοχή σου στα μήκη. «Τσαλάκωσε» τα μαλλιά σου με τα ακροδάχτυλά σου κι έπειτα, αν το επιθυμείς, εφάρμοσε ένα τζελ για έξτρα κράτημα.

Ακολουθούν οι 5 καλύτερες επιλογές για καλοσχηματισμένες μπούκλες χωρίς βάρος και φριζάρισμα:

Κρέμα για μπούκλες: 5 top επιλογές

Curl Creme, OUAI-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η πλούσια κρέμα δίνει σχήμα και όγκο στις μπούκλες, διατηρώντας παράλληλα τη φυσική υφή, καταπολεμώντας το φριζάρισμα και προσθέτοντας λάμψη.

Curl Defining Cream, Moroccanoil-Απόκτησέ την εδώ

Η κρέμα για κυματιστά ή σγουρά μαλλιά Moroccanoil Curl τονίζει την ομορφιά και ενισχύει το σχήμα των μπουκλών ενώ προσφέρει εντατική ενυδάτωση και θρέψη στα μαλλιά.

Finest Curl Forming Cream, Lorvenn Hair Professionals-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με ένα συνδυασμό φυτικών συστατικών, όπως εκχυλίσματα λιναρόσπορου και σπόρων chia, έλαιο καρύδας και σόγιας, αυτή η κρέμα διαμορφώνει ακόμα και τις πιο απαιτητικές και ατίθασες μπούκλες.

Pro-V Natural Waves Styling Cream, Pantene-Απόκτησέ την εδώ

Η Κρέμα Styling Pantene Pro-V Natural Waves δίνει στα σπαστά μαλλιά ένα φυσικό φορμάρισμα, αφήνοντας τις μπούκλες τους λείες, καλά ενυδατωμένες και χωρίς ίχνος φριζαρίσματος.

Elvive Dream Long Curls Leave-In Cream, L'Oréal Paris-Απόκτησέ την εδώ

Η σύνθεση της Elvive Dream Long Curls Leave-In Cream από ένα δυνατό κοκτέιλ συστατικών με γλυκερίνη και καστορέλαιο, προστατεύει και αναζωογονεί τις μπούκλες για 80% λιγότερο φριζάρισμα, ενώ διατηρεί το σχήμα και ενισχύει την ενυδάτωση για ώρες.