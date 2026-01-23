Σγουρά μαλλιά με αφέλειες: 10 inspo pics για να πάρεις ιδέες πριν το κομμωτήριο

Πώς να επιλέξεις το πιο κολακευτικό είδος bangs για εσένα και πώς να κάνεις σωστό styling

Τα σγουρά μαλλιά με αφέλειες είναι ίσως ένας από τους πιο παρεξηγημένους, αλλά και πιο κομψούς, συνδυασμούς στο hair styling. Για χρόνια επικρατούσε ο «κανόνας» ότι οι αφέλειες δεν ταιριάζουν στις μπούκλες. Κι όμως, στην πραγματικότητα μπορούν να αναδείξουν υπέροχα τα σγουρά ή σπαστά μαλλιά και να απογειώσουν το look με έναν αβίαστα γαλλικό αέρα. Το μυστικό είναι να ξέρεις ποιες σου ταιριάζουν και πώς να τις χτενίζεις:

Σγουρά μαλλιά με αφέλειες: Όλα όσα θέλεις να ξέρεις

Ποιες αφέλειες ταιριάζουν στα σγουρά μαλλιά

Η πιο ασφαλής και κομψή επιλογή για σγουρά μαλλιά είναι τα curtain bangs ή οι μακριές, φιλαριστές αφέλειες που χωρίζονται απαλά στη μέση. «Δένουν» εύκολα με το υπόλοιπο μήκος, δεν δείχνουν ποτέ βαριές και μεγαλώνουν όμορφα χωρίς να δυσκολεύουν το styling. Εξίσου ωραία επιλογή είναι οι στρογγυλεμένες, πιο κοντές αφέλειες, ειδικά αν έχεις έντονες μπούκλες και θέλεις να πετύχεις ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα. Αυτές που καλό είναι να αποφεύγεις είναι οι πολύ αυστηρές, ίσιες και βαριές αφέλειες, οι οποίες δείχνουν συχνά άκαμπτες και δύσκολες στη συντήρηση, ενώ δεν συνάδουν με την υπόλοιπη υφή των μαλλιών.

Ποια πρόσωπα κολακεύουν περισσότερο

Οι αφέλειες στα σγουρά μαλλιά μπορούν να λειτουργήσουν σχεδόν σε κάθε σχήμα προσώπου -αρκεί πάντα να είναι σωστά προσαρμοσμένες. Στα μακρόστενα πρόσωπα, βοηθούν να «σπάσει» το μήκος και να δημιουργηθεί ισορροπία, ενώ στα στρογγυλά πρόσωπα, τα curtain bangs που ανοίγουν στη μέση λεπταίνουν οπτικά τα χαρακτηριστικά. Αν τώρα έχεις έντονα ζυγωματικά ή μεγάλο μέτωπο, οι αφέλειες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να τα αναδείξεις ή να τα «μαλακώσεις» αντίστοιχα.

Editor's Tip: Αναζήτησε έναν κομμωτή με εξειδίκευση στα σγουρά μαλλιά και ζήτησέ του να σε κουρέψει πριν το λούσιμο, γιατί οι μπούκλες «σηκώνονται» όταν στεγνώνουν και το μήκος μπορεί να αλλάξει δραματικά.

Τι να προσέξεις στο styling

Το styling είναι εκεί που κερδίζεται ή χάνεται όλο το παιχνίδι. Οι αφέλειες στα σγουρά μαλλιά πρέπει να δείχνουν ανάλαφρες και φυσικές, όχι «στημένες». Χρησιμοποίησε μικρή ποσότητα από την ίδια κρέμα ή gel για μπούκλες που βάζεις και στα μήκη και δούλεψέ τες με τα δάχτυλα.

Αν θέλεις λίγο περισσότερο έλεγχο, μπορείς να τις στεγνώσεις απαλά με φυσούνα, κατευθύνοντάς τες ελαφρώς στο πλάι ή προς τα κάτω. Απόφυγε το έντονο βούρτσισμα και το υπερβολικό φορμάρισμα και θυμήσου ότι όσο πιο φυσικές δείχνουν, τόσο πιο κομψό είναι το αποτέλεσμα.

Editor's Tip: Ένα ελαφρύ trim κάθε 6–8 εβδομάδες είναι απαραίτητο για να διατηρήσουν την κομψή εικόνα τους. Αν μια μέρα δεν «κάθονται» σωστά, λίγο νερό και μια σταγόνα προϊόν styling αρκούν για να επανέλθουν.

Inspiration Station

Δες παρακάτω πώς μερικές από τις πιο διάσημες fashionistas με σγουρά μαλλιά έχουν εντάξει στο look τους τις αφέλειες και πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο κομμωτήριο:

Wispy Curtain Bangs

Full Bangs

Curtain Bangs

Short Bangs

Wavy Bangs

Wavy Curtain Bangs

Messy Texture

Extra Volume

Extra Curly

Wavy Wispy Bangs