Μπλε νύχια: 10 μανικιούρ για να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα

Για εσένα που έχεις βαρεθεί τα κλασικά μαύρα, μπορντό και καφέ μανικιούρ του χειμώνα

Από το βαθύ navy μέχρι το ηλεκτρικό cobalt και το αέρινο baby blue, οι μπλε αποχρώσεις επιστρέφουν κάθε σεζόν πιο δυναμικές, πιο κομψές και πιο απρόσμενα ευέλικτες. Είναι το χρώμα που ταιριάζει τόσο με ένα αυστηρό tailoring όσο και με ένα βραδινό μεταξωτό φόρεμα, που δείχνει εξίσου chic σε κοντά και μακριά νύχια και που έχει τη μοναδική ικανότητα να κάνει ακόμα και το πιο απλό look να δείχνει καλά μελετημένο.

Αν δεν φοράς συχνά έντονα χρώματα, ένα σκούρο μπλε ή ένα μπλε-γκρι μανικιούρ είναι ο πιο εύκολος τρόπος να υιοθετήσεις στο trend. Αν σου αρέσουν τα πιο τολμηρά looks, δοκίμασε ένα καθαρό cobalt ή ένα ανοιχτό γαλάζιο. Τα μπλε νύχια δείχνουν ωραία και μόνα τους, χωρίς σχέδια, ειδικά σε κοντό ή μεσαίο μήκος, αλλά φυσικά και μπορούν να συνδυαστούν και με french tips ή nail art ως μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση της τάσης. Ακολουθούν 10 από τα ωραιότερα μανικιούρ με μπλε νύχια για να διαλέξεις:

Τα ωραιότερα μανικιούρ με μπλε νύχια

Navy

Marble

Glazed

Sky Blue

Baby Blue

French Tips

Floral Design

Mixed Shades

Midnight Blue

Magnet