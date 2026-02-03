Τα haircuts που θα κυριαρχήσουν στο street style και το red carpet φέτος

Μπορεί το 2025 να ήταν η χρονιά των curtain bangs, των long bobs και γενικά των πιο φιλαριστών κι εντυπωσιακών haircuts, ωστόσο φέτος οι πρώτες hot τάσεις στα κουρέματα της χρονιάς φαίνεται πως ισορροπούν ανάμεσα στην ανεμελιά και την αυστηρότητα. Από τα updated bobs και τα ανάλαφρα layers μέχρι τις σύγχρονες εκδοχές του shag, ιδού οι μεγαλύτερες τάσεις στα κουρέματα 2026:

Κουρέματα 2026: Τα στιλ που θα κυριαρχήσουν φέτος

Soft Textured Lob

Το νέο it καρέ της χρονιάς «κάθεται» στο ύψος των ώμων με τις άκρες να είναι ελαφρώς γυρισμένες προς τα έξω, δημιουργώντας ένα '90s inspired αποτέλεσμα με έντονη υφή και πλούσια κίνηση. Δείνχει polished χωρίς όμως να μοιάζει overdone.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου κουρέματος είναι ότι είναι αρκετά μακρύ για να μπορεί να μαζευτεί πίσω σε μια αλογοουρά ή σε ένα bun. Αν θέλεις να αφήσεις τα μαλλιά σου ελεύθερα, μπορείς να πετύχεις ένα πολύ γρήγορο, messy look απλά ψεκάζοντας ένα texturizing spray. Εναλλακτικά, μπορείς να ισιώσεις τα μαλλιά σου με μία πρέσα και να εφαρμόσεις στις άκρες ένα έλαιο για το απόλυτο glass hair look.

Piecey Bangs

Οι αφέλειες του 2026 είναι ανάλαφρες, wispy και πολύ ευέλικτες. Κολακεύουν εξαιρετικά τα πρόσωπα σε σχήμα καρδιάς, αλλά και τα πιο μακρόστενα, χαρίζοντας έναν undone χαρακατήρα σε κάθε look, είτε πρόκειται για μακρύ, είτε για πιο κοντό.

Disciplined Bob

Ένα ακόμα καρέ κούρεμα που θα μας απασχολήσει πολύ αυτήν την χρονιά είναι το disciplined bob, ένα πολύ κοντό aka micro bob, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυστηρές γραμμές και δείχνει φουτουριστικό και απόλυτα «καθαρό». Συνήθως συνδυάζεται με μίνιμαλ χωρίστρα στη μέση και απόλυτα ίσιο, sleek χτένισμα για ένα structured και polished αποτέλεσμα.

Pixie 2.0

Το pixie φέτος αντλεί έμπνευση από την αρχή της δεκαετίας του 2000 και χαρακτηρίζεται από πιο χαλαρή δομή. Δείχνει πιο παιχνιδιάρικο και λιγότερο δυναμικό και αρχιτεκτονικό σε σχέση με άλλες χρονιές, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο «προσιτό» και wearable. Είναι ελαφρώς πιο μακρύ από το pixie του 2025, έχει όγκο και έντονη υφή, όπως άλλωστε και τα περισσότερα κουρέματα του 2026.

Air Bob

Ανάλαφρο και με πλούσιο όγκο, το air bob είναι ιδανικό για εσένα που θέλεις να υιοθετήσεις ένα κοντό κούρεμα, που όμως δεν θα δείχνει αυστηρό και σοβαροφανές. Το μοντέρνο αυτό κούρεμα που φτάνει μέχρι λίγο πιο κάτω από το ύψος του πηγουνιού αποπνέει έναν αέρα ανεπιτήδευτου glamour και δυναμισμού, με αποτέλεσμα να μην περνά σίγουρα απαρατήρητο.

Modern Shag

Η νέα εκδοχή του shag δεν αναλώνεται τόσο στο να αποτίει φόρο τιμής στο κλασικό στιλ των '80s αλλά στο να γιορτάζει την ανεπιτήδευτη φύση του δημοφιλούς cut. Το shag του 2026 χαρακτηρίζεται από tousled υφή και πιο ανάλαφρα layers που ενισχύουν την κίνηση και τον όγκο των μαλλιών και ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη φυσική υφή των σγουρών και σπαστών μαλλιών. Όπως πάντα, συνδυάζεται ιδανικά με αφέλειες ή ακόμα και πλαϊνή φράντζα.

Long Layers

Τα έντονα φιλαριστά μακριά κουρέματα της περσινής χρονιάς δίνουν τη θέση τους σε cuts με πιο μακριά layers που δείχνουν πιο polished. Στόχος εδώ είναι τα μαλλιά να έχουν κίνηση με την έμφαση να δίνεται στην καλή περιποίησή τους προκειμένου να διατηρηθεί η λάμψη και το λείο φινίρισμά τους.