5 μοντέρνα κουρέματα για γκρίζα μαλλιά για να φρεσκάρεις το look σου

Τα trends που αζίζει να υιοθετήσεις αν έχεις βαρεθεί τις κλασικές επιλογές

Τα γκρίζα μαλλιά έχουν περάσει οριστικά από το περιθώριο στο επίκεντρο της μόδας, κατακτώντας μια θέση ισάξια με κάθε τάση που γεννιέται στις πασαρέλες και στα fashion editorials. Δεν συμβολίζουν πια το «πέρασμα του χρόνου», αλλά μια νέα μορφή αυτοπεποίθησης, ελευθερίας και προσωπικού στιλ. Στη νέα εποχή της ομορφιάς, το γκρι δεν κρύβεται, αλλά αναδεικνύεται, φωτίζεται και αποκτά χαρακτήρα μέσα από κουρέματα που παίζουν με τις υφές, τις γραμμές και την κίνηση. Από pixie με fashion-forward attitude μέχρι αβίαστα καρέ και ανάλαφρα layers που χαρίζουν φρεσκάδα και δυναμισμό, ακολουθούν πέντε μοντέρνα κουρέματα για γκρίζα μαλλιά που επαναπροσδιορίζουν την έννοια της κομψότητας:

Τα ωραιότερα, μοντέρνα κουρέματα για γκρίζα μαλλιά

Voluminous Pixie

Κοντό, τολμηρό και γεμάτο χαρακτήρα, το pixie cut φωτίζει το πρόσωπο και τονίζει τα χαρακτηριστικά με έναν σχεδόν γλυπτικό τρόπο. Όταν συνδυάζεται με ανάλαφρη φράντζα ή ελαφρώς μακρύτερα μήκη στο επάνω μέρος, αποκτά fashion-forward διάθεση που θυμίζει γυναίκες με άποψη και ισχυρή παρουσία.

French Bob

Απόφυγε το κλασικό, αυστηρό καρέ και στρέψου σε ένα γαλλικό στιλ, δηλαδή ένα french bob, το οποίο να φτάνει μέχρι το ύψος των αφτιών. Συνδύασέ το με έντονη, πλαϊνή φράντζα και εφάρμοσε στις ρίζες ένα volumizing spray για να του χαρίσεις όγκο και να καμουφλάρεις τυχόν αραίωση. Η φυσική του γκρίζα απόχρωση θα λειτουργήσει σαν φίλτρο μαλακώνοντας τις γραμμές και θα προσθέσει σοφιστικέ χαρακτήρα, κάνοντας το κούρεμα να δείχνει ακριβό και chic.

Shaggy Lob

Αυτό το μεσαίου μήκους κούρεμα με έντονο φιλάρισμα χαρίζει σχήμα, όγκο και κίνηση στα μαλλιά, ενώ οι αφέλειες ή τα curtain bangs, με τα οποία συνήθως συνδυάζεται, καμουφλάρουν περίτεχνα τα σημάδια γήρανσης στο μέτωπο και το «πόδι της χήνας».

Bixie

Κοντό στον αυχένα και έντονα φιλαριστό στο μπροστινό μέρος, το εν λόγω κούρεμα που αποτελεί συνδυασμό του bob και του pixie cuit, είναι εξαιρετικά κολακευτικό και βολικό στο styling, ενώ αποπνέει ένα ανεπιτήδευτο sexiness με αέρα '90s.

Long Layers

Αν αγαπάς το μακρύ μήκος, διάνθισε την κουπ σου με long layers, που θα χαρίσουν κίνηση στα μαλλιά και θα αποτρέψουν τη μονοτονία, ενώ παράλληλα θα αναδείξουν τις διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι. Το αποτέλεσμα είναι ένα look γεμάτο όγκο, που δείχνει ανάλαφρο, σύγχρονο και ανεπιτήδευτα κομψό.