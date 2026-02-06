Love yourself first: Το δώρο που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Τα styling tools της Dyson που θα χρησιμοποίησεις ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων αλλά και κάθε μέρα έπειτα από αυτή

Διανύουμε τον πιο ερωτικό μήνα του χρόνου και με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να είναι μόλις λίγα 24ωρα μακριά, βάζουμε στοίχημα ότι ήδη έχεις βρει τα καλύτερα δώρα για τον σύντροφο ή ακόμα και τις φίλες σου. Κι όμως κάτι ξεχνάς. Εσένα. Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντινού μην παραλείψεις να «κακομάθεις» λίγο και τον εαυτό σου, αφιερώνοντας λίγο χρόνο για self pampering ή -γιατί όχι- κάνοντάς σου ένα δώρο. Τι θα έλεγες για το δώρο των τέλειων μαλλιών;

Είτε σου αρέσουν οι ρομαντικές μπούκλες, είτε αγαπάς τα απόλυτα ίσια μαλλιά, είτε προτιμάς τα γεμάτα όγκο blowouts, οι καινοτόμες συσκευές styling της Dyson είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να πετύχεις το τέλειο hair look -και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να χάσεις χρόνο στο κομμωτήριο. Μην περιμένεις κάποιος να στα χαρίσει. Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η ιδανική ευκαιρία να τα κάνεις εσύ δώρο στον εαυτό σου. Λόγω της γιορτής των ερωτευμένων, τώρα θα τα βρεις και σε επετειακή έκδοση σε ένα υπέροχο Amber Silk χρώμα, που τα κάνει να δείχνουν (ακόμα πιο) πολυτελή πάνω στο boudoir σου.

Πάμε να δούμε μαζί ποιο είναι το ιδανικό Dyson styling tool για εσένα:

Αν αγαπάς τα φυσικά, ίσια μαλλιά...

Τα ίσια, λαμπερά μαλλιά δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από τη μόδα. Γιατί λοιπόν να μην επενδύσεις σε ένα styling tool που θα σου χαρίζει ίσιωμα κομμωτηρίου και μάλιστα χωρίς φθορά από τη θερμότητα; Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε το Dyson Airstrait, το οποίο ισιώνει απευθείας τα βρεγμένα μαλλιά με αέρα, χωρίς καυτές πλάκες γλιτώνοντάς σου έτσι πολύτιμο χρόνο προετοιμασίας. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή της απευθείας εφαρμογής σε στεγνά μαλλιά (Dry) ώστε να ανανεώνεις το hairstyle σου, διατηρώντας το κομψό αποτέλεσμα σε ελάχιστο χρόνο.

Το μυστικό του κρύβεται στο πανίσχυρο (αλλά εντυπωσιακά ελαφρύ) Μοτέρ Dyson Hyperdymium™, το οποίο δημιουργεί τη ροή αέρα υψηλής ταχύτητας και υψηλής πίεσης που απαιτείται για να στεγνώσει και να ισιώσει τα μαλλιά ταυτόχρονα. Η θερμοκρασία της ροής του αέρα μετράται έως και 30 φορές το δευτερόλεπτο, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη θερμοκρασία, αποτρέποντας τη φθορά από την υπερβολική θερμότητα και προστατεύοντας τη φυσική λάμψη των μαλλιών.

Αν θέλεις ένα έξυπνο tool που να κάνει όλη τη δουλειά για εσένα...

Αν θέλεις λίγο παραπάνω styling, το Airwrap i.d. είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο styling tool, το οποίο αξιοποιεί το ενισχυμένο φαινόμενο Coanda που έλκει, τυλίγει και κατευθύνει τα μαλλιά παρέχοντας επαγγελματικό αποτέλεσμα και μοναδική εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, διαθέτει έναν έξυπνο αισθητήρα, ο οποίος ανιχνεύει τη θερμοκρασία του αέρα 40 φορές το δευτερόλεπτο, εξασφαλίζοντας ότι η επιθυμητή θερμοκρασία (28°C, 60°C ή 90°C) διατηρείται σταθερή ώστε να αποτρέπεται η φθορά της τρίχας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Τώρα με τη νέα λειτουργία i.d. Curl™, το Airwrap i.d. Straight+Wavy κάνει εξατομικευμένο styling δημιουργώντας μπούκλες βάσει του προφίλ των μαλλιών σου με την εφαρμογή MyDyson. Τυλίγει, δημιουργεί και ολοκληρώνει τις μπούκλες αυτόματα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Στην εφαρμογή θα βρεις και δεκάδες οδηγούς styling από glam blowouts μέχρι beach waves, ενώ μπορείς και να προσαρμόζεις τη θερμότητα, αλλά και να ενημερώνεσαι για το πότε η συσκευή χρειάζεται συντήρηση.

Αν θέλεις να ανανεώσεις τα basic tools σου...

Από πότε έχεις το σεσουάρ σου; Έχει έρθει η ώρα να κάνεις upgrade με το νέο Dyson Supersonic Nural TM, το καινοτόμο σεσουάρ της Dyson με πρόσθετη νοημοσύνη, το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την ροή και την θερμοκρασία του αέρα για να ενισχύσει τη φυσική λάμψη των μαλλιών και να προστατεύσει το τριχωτό της κεφαλής. Διαθέτει 3 νέους αισθητήρες NuralTM που ενεργοποιούν νέες λειτουργίες αυτόματα και 5 έξυπνα μαγνητικά εξαρτήματα που θυμούνται τις προτιμήσεις σου στο styling. Το αποτέλεσμα; Γρήγορο και έξυπνο στέγνωμα και μάλιστα χωρίς φθορά από τη θερμότητα. Τέλειο;

Μιλώντας για styling tools που χρειάζονται ανανέωση, αν έχεις την ίδια ισιωτική από το λύκειο, έχει έρθει η ώρα να αναβαθμίσεις την hair routine σου με το ασύρματο ισιωτικό Dyson Corrale™. Συνδυάζει τρεις βασικές τεχνολογίες: εύκαμπτες πλάκες, έξυπνο έλεγχο θερμότητας και μπαταρία ιόντων Λιθίου 4 στοιχείων για ασυμβίβαστο στιλ χωρίς καλώδιο έως και 30 λεπτά. Οι πλάκες από κράμα χαλκού και μαγγανίου προσαρμόζονται για να αγκαλιάζουν τα μαλλιά, προσφέροντας λείο, λαμπερό αποτέλεσμα με 50% λιγότερη φθορά και μειωμένο φριζάρισμα.

Editor's Note: Με το Dyson Corrale™ μπορείς να πετύχεις τόσο λεία, ίσια μαλλιά, όσο και κυματισμούς και εκπληκτικές μπούκλες.

Dyson Corrale™

Αν θέλεις ένα styling tool που να τα κάνει όλα...

Αν αναζητάς έξυπνες λύσεις για το καθημερινό styling, επένδυσε στο Dyson Airwrap Coanda 2x, ένα πραγματικό πολυεργαλείο, με το οποίο μπορείς να κάνεις styling στα μαλλιά σου σε χρόνο dt πετυχαίνοντας αποτέλεσμα κομμωτηρίου από την άνεση του σπιτιού σου. Είναι σούπερ ελαφρύ και είναι ιδανικό για να κάνεις μπούκλες ή να πετύχεις ίσια, λεία μαλλιά χωρίς φριζάρισμα, ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για να δώσεις σχήμα. Μπορείς με λίγα λόγια να κάνεις όποιο χτένισμα επιθυμείς, με όσο όγκο και κίνηση ονειρεύεσαι, και μάλιστα χωρίς να ταλαιπωρήσεις την τρίχα, αφού η θερμότητα που χρησιμοποιείται είναι η κατάλληλη για να διατηρούνται υγιή τα μαλλιά.

Πώς το καταφέρνει αυτό; Χάρη στα ειδικά εξαρτήματα που διαθέτει, τα οποία αξιοποιούν το ενισχυμένο φαινόμενο Coanda που έλκει, τυλίγει και κατευθύνει τα μαλλιά παρέχοντας επαγγελματικό αποτέλεσμα και μοναδική εμπειρία χρήσης. To νέο Dyson Airwrap Coanda 2x έχει και διπλάσια πίεση αέρα χάρη στο μοτέρ Dyson Hyperdymium™, γεγονός που το κάνει το πιο ισχυρό multi-styler Airwrap™ της Dyson.

Διαθέτει έξυπνα εξαρτήματα με αισθητήρες RFID που θυμούνται τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας. Η συσκευή αναγνωρίζει το κάθε εξάρτημα και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε κάθε εξάρτημα, μπορείς να αλλάξεις τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες σου και η συσκευή βέβαια θυμάται και την επόμενη φορά που θα την χρησιμοποιήσεις, τις κρατά όπως εσύ τις καθόρισες.

Αν σου αρέσουν οι μπούκλες, θα λατρέψεις τη λειτουργία i.d. Curl™, η οποία με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® κάνει εξατομικευμένο styling δημιουργώντας μπούκλες βάσει του προφίλ των μαλλιών σου (hair profile) με την εφαρμογή MyDyson. Αν πάλι αγαπάς τα φυσικά, ίσια μαλλιά, θα ενθουσιαστείς με το νέο έξυπνο εξάρτημα AirSmooth2x™, το οποίο εξασφαλίζει ίσιο styling με αέρα, χωρίς καυτές πλάκες και χωρίς φθορά από τη θερμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis