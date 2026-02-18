Τα glazed donut manis που θα υιοθετούσε σίγουρα και η Hailey Bieber

Δεν ξέρουμε αν όντως κάνει bullying στην Selena Gomez, όπως λένε τα TikTok girlies, ή αν ο Justin Bieber είναι δυστυχισμένος δίπλα της, όπως μαρτυρούν οι red carpet εμφανίσεις τους, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι είναι η πιο επιδραστική celebrity σε ό,τι αφορά την ομορφιά. Ο λόγος φυσικά για την Hailey Bieber, η οποία είναι γνωστή όχι μόνο για την πάντα chic γκαρνταρόμπα της, τα Peptide Lip Treatments της, την clean girl αισθητική της, τη viral θήκη κινητού της και το drama της με την πρώην του συζύγου της, αλλά και για τα manicure trends που έχει ξεκινήσει. Για την ακρίβεια, εκείνη κρύβεται πίσω από ένα από μία από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων ετών, τα νύχια καθρέφτης ή αλλιώς τα chrome ή glazed donut nails.

Τα νύχια καθρέφτης χαρακτηρίζονται από μια λαμπερή, ιριδίζουσα -σχεδόν περλέ- υφή, η οποία θυμίζει το γλάσο των ντόνατς. Το συγκεκριμένο μανικιούρ εκτός από εξαιρετικά κομψό, είναι επίσης πολύ κολακευτικό καθώς κάνει τα άκρα να δείχνουν πιο αδύνατα και μακριά, ενώ χαρίζει μια νότα διακριτικού glamour σε κάθε εμφάνιση. Οι καθαρές επιφάνειες, η έντονη αντανάκλαση και το αψεγάδιαστο φινίρισμα μετατρέπουν το μανικιούρ σε fashion statement, ενώ το chrome effect αποδεικνύει πως η λάμψη μπορεί να είναι ταυτόχρονα δυναμική και κομψή.

Το εν λόγω nail look μπορεί να ταιριάξει σε πολλά διαφορετικά στιλ και περιστάσεις ανάλογα με το μήκος, αλλά και το χρώμα του: Επίλεξε chrome σε ασημί ή gunmetal αποχρώσεις για ένα bold, futuristic αποτέλεσμα, soft chrome σε ροζ, nude ή pearl τόνους για ένα διακριτικό αλλά πολυτελές look, ή chrome french με μεταλλικές άκρες για να αναβαθμίσεις το κλασικό γαλλικό μανικιούρ χωρίς να χάσεις τη διαχρονικότητα και την κομψότητά του. Παρακάτω θα βρεις 15 διαφρετικά looks για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Νύχια καθρέφτης: 15 looks για να διαλέξεις

Chocolate

Burgundy

Nude

Sheer Pink

Neutral

Tiny French

Bridal

Classic French

Lilac

Polka Dots

Lemon

Champagne

Midnight Blue

Bubblegum Pink

Multicolored