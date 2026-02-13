5 κουρέματα με εφέ λίφτινγκ στο πρόσωπο

Τονίζουν τα ζυγωματικά και δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός πιο ανορθωμένου οβάλ

Αν υπάρχει ένα beauty μυστικό που μπορεί να ανανεώσει το πρόσωπο χωρίς ενέσεις και φίλτρα, αυτό είναι το σωστό κούρεμα. Κι όμως οι κατάλληλες γραμμές, το στοχευμένο φιλάρισμα και ο σωστός όγκος μπορούν να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ενός πιο ανορθωμένου οβάλ, τονίζοντας τα ζυγωματικά, φωτίζοντας το βλέμμα και χαρίζοντας μια πιο ξεκούραστη, νεανική όψη. Από τα εκλεπτυσμένα καρέ μέχρι τα πολυεπίπεδα, φιλαριστά cuts που πρωταγωνιστούν στη λίστα με τις τάσεις τις τελευταίες σεζόν, παρακάτω θα βρεις τα καλύτερα κουρέματα που έχουν αποτέλεσμα λίφτινγκ στο πρόσωπο κι αποτελούν τις πλέον ιδανικές επιλογές για μετά τα 50 και τα 60:

Τα κουρέματα που έχουν αποτέλεσμα λίφτινγκ στο πρόσωπο

Smart Layers

Τα layers που ξεκινούν από το ύψος των ζυγωματικών τονίζουν τις γωνίες του προσώπου, με τις γραμμές τους να αγκαλιάζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να τα «τραβούν» οπτικά προς τα πάνω. Ταιριάζουν σε κάθε κούρεμα, όπως άλλωστε αποδεικνύει τόσο η Jennifer Aniston, όσο και η Cindy Crawford και η Sarah Jessica Parker.

Curtain Bangs

Τα curtain bangs, δηλαδή οι αφέλεις που ανοίγουν στο κέντρο και πλαισιώνουν απαλά τα μάτια και τα ζυγωματικά, έχουν το πιο κολακευτικό, φυσικό contouring εφέ. Οι ρυτίδες καμουφλάρονται, οι γωνίες τονίζονται, το βλέμμα δείχνει πιο φωτεινό, ενώ το πρόσωπο αποκτά συμμετρία και φρεσκάδα.

Soft Bob

Το καρέ στην απαλή, μη αυστηρή εκδοχή του είναι ένα από τα πιο δυνατά lifting κουρέματα. Όταν το μήκος σταματά ανάμεσα στο πιγούνι και τους ώμους και οι άκρες είναι ελαφρώς φιλαριστές, δημιουργείται η ψευδαίσθηση ενός καλύτερα ορισμένου περιγράμματος, ενώ αναδεικνύεται ο λαιμός, δίνοντας μια πιο σμιλευμένη συνολική εικόνα.

Assymetrical Bob

Το ασύμμετρο καρέ, το οποίο είναι ελαφρώς πιο μακρύ στο μπροστινό μέρος απ' ότι στο πίσω, αποτελεί μία ιδιαίτερα κολακευτική επιλογή. Η συγκεκριμένη γραμμή προσθέτει όγκο στα μαλλιά και ταυτόχρονα δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός πιο σμιλεμένου, ανορθωμένου περιγράμματος στο πρόσωπο, ειδικά όταν πλαισιώνεται από διακριτικό φιλάρισμα. Αν θέλεις να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο το «αντιγηραντικό» εφέ, συνδύασέ το με πλαϊνή αφέλεια ή curtain bangs.

Clavicut

Το κούρεμα που σταματά στο ύψος της κλείδας είναι ίσως το πιο ευέλικτο της λίστας. Με ελαφρύ φιλάρισμα μπροστά και φυσική κίνηση, το clavicut προσφέρει ισορροπία και διακριτικό lifting effect, κολακεύοντας σχεδόν όλα τα σχήματα προσώπου.