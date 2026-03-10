Η Μάργκο Ρόμπι υιοθέτησε το γαλλικό κούρεμα που θα σε κάνει να δείχνεις άμεσα πιο chic

Η εμφάνισή της στο show του οίκου Chanel με πιο κοντά μαλλιά από ποτέ

Χθες 9 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε το show του οίκου Chanel για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 στο Παρίσι με τον νεοδιόριστο καλλιτεχνικό διευθυντή Matthieu Blaz να παρουσιάζει την τέταρτη συλλογή του, αποσπώντας ξανά διθυραμβικά σχόλια. Στην front row του show βρέθηκαν σπουδαία ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου, ανάμεσά τους και η Μάργκο Ρόμπι, η οποία εμφανίστηκε με ένα casual tank top & jeans combo και ανανεωμένο hair look.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός απαρνήθηκε τα υπερβολικά μακριά μαλλιά της με τα ρομαντικά εώς gothic waves, που απαιτούσε το press tour της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, και υιοθέτησε ένα γαλλικό καρέ, το οποίο άλλαξε τελείως το στιλ της.

Το νέο look της, δια χειρός του celebrity hairstylist Bryce Scarlett, είναι ένα αυθεντικό french girl bob. Το μήκος του φτάνει στο ύψος του πηγουνιού, τονίζοντας τέλεια τις γωνίες του προσώπου της, ενώ χαρακτηρίζεται από διακριτικό φιλάρισμα. Το κούρεμά της έχει διανθιστεί από ανάλαφρες, wispy αφέλειες, που χαρίζουν μια κοριτσίστικη ανεμελειά στην εμφάνισή της, ενώ προσδίδουν κι αυτό το je-ne-sais-quoi, που κάνει την παριζιάνικη αισθητική τόσο ακαταμάχητη. Όσον αφορά το styling τώρα, η Μάργκο Ρόμπι επέλεξε να χτενίσει τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς, με την σπαστή, επιμελώς ατημέλητη υφή τους να κάνει τη συνολική εμφάνισή της να δείχνει έξτρα cool.

Το beauty look της ολοκληρώθηκε με ένα φυσικό μακιγιάζ σε ροδακινί τόνους με την έμφαση να δίνεται για μία ακόμα φορά στην αλαβάστρινη επιδερμίδα, τα flushed ζυγωματικά και τα ροδαλά χείλη.