Τα χρώματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο πεντικιούρ της άνοιξης 2026

Τι να ζητήσεις από την manicurist σου την επόμενη φορά που θα πας στο nail salon

Μήπως έκλεισες το ραντεβού σου για το πρώτο πεντικιούρ της σεζόν; Έχεις σκεφτεί τι χρώμα θα ζητήσεις; Μετά τους σκούρους, ασφαλείς τόνους του χειμώνα, τα νύχια των ποδιών αποκτούν ξανά χρώμα, λειτουργώντας σχεδόν σαν μικρή στιλιστική δήλωση που συνοδεύει κάθε βήμα. Το πεντικιούρ της άνοιξης 2026 στρέφεται σε αποχρώσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη διαχρονική κομψότητα, με μια αισθητική πιο καθαρή, πιο μοντέρνα και απόλυτα wearable. Το πεντικιούρ αυτής της σεζόν δεν ανταγωνίζεται το outfit, αλλά το συμπληρώνει. Ποιες είναι λοιπόν οι αποχρώσεις που θα πρωταγωνιστήσουν;

Πεντικιούρ άνοιξη 2026: 5 top αποχρώσεις

Milky pink

Τα ημιδιάφανα, γαλακτερά ροζ είναι ίσως η πιο κομψή επιλογή της σεζόν. Καθαρά, φωτεινά και minimal, δίνουν στα πόδια μια περιποιημένη όψη χωρίς να δείχνουν υπερβολικά «στημένα». Είναι η απόχρωση που ταιριάζει με όλα -από sneakers μέχρι πέδιλα- και δημιουργεί την αίσθηση effortless πολυτέλειας.

Burgundy

Αν υπάρχει ένα χρώμα που αρνείται να περιοριστεί σε συγκεκριμένη εποχή, αυτό είναι το μπορντό. Σε αντίθεση με τα πολύ σκούρα, σχεδόν χειμωνιάτικα wine tones, οι νέες εκδοχές κινούνται σε πιο φωτεινά berry-burgundy επίπεδα, που αναδεικνύουν την επιδερμίδα και δημιουργούν έντονη αλλά σοφιστικέ αντίθεση με open toed παπούτσια και neutral σύνολα.

Lemon yellow

Το φωτεινό κίτρινο κάνει φέτος τη μεγάλη διαφορά. Απαλό και creamy, λειτουργεί σχεδόν σαν ουδέτερη απόχρωση, αλλά με fashion-forward χαρακτήρα. Συνδυάζεται ιδανικά με minimal looks και προσθέτει μια σύγχρονη πινελιά χωρίς ρίσκο.

Cherry red

Το κόκκινο επιστρέφει κάθε σεζόν, αλλά φέτος γίνεται πιο φωτεινό και καθαρό. Οι cherry αποχρώσεις, οι κόκκινες δηλαδή αποχρώσεις που δεν είναι ούτε πολύ σκούρες ούτε πορτοκαλί, δίνουν στα πόδια κομψότητα και διαχρονικό glamour. Πρόκειται για την ασφαλή επιλογή που πάντα δείχνει chic, ανεξαρτήτως τάσεων.

Glossy nude beige

Τα nude πεντικιούρ επαναπροσδιορίζονται μέσα από ζεστούς beige τόνους με glossy φινίρισμα. Δεν είναι αόρατα, είναι απλώς refined. Πρόκειται για την Νο.1 επιλογή για εσένα που θέλεις τα άκρα σου να δείχνουν καθαρά και περιποιημένα και που αγαπάς την minimal αισθητική που κυριαρχεί στη μόδα.

French pedicure

Το γαλλικό πεντικιούρ κάνει ένα διακριτικό αλλά ξεκάθαρο comeback, αφήνοντας πίσω του την αυστηρή, έντονη εκδοχή των προηγούμενων δεκαετιών. Το 2026 το french pedi γίνεται πιο soft και φυσικό και χαρακτηρίζεται από λεπτές λευκές γραμμές, milky βάσεις και πιο «σβησμένα» contrasts.