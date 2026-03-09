Η άνοιξη είναι εδώ και έχει έρθει η στιγμή να ξεκινήσεις να φροντίζεις και πάλι τις πτέρνες σου

Τώρα που οι ανοιχτές slingback γόβες και τα μίνιμαλ πέδιλα διεκδικούν ξανά τη θέση τους στην γκαρνταρόμπα μας, το πεντικιούρ δεν είναι απλώς κάτι έξτρα ή κάτι nice to have, αλλά απαραίτητο εβδομαδιαίο ritual. Είναι εκείνη η λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά στην εμφάνισή σου, κάνοντάς τη να δείχνει πιο περιποιημένη και «ακριβή». Πώς μπορείς να κάνεις όμως πεντικιούρ στο σπίτι; Παρακάτω θα βρεις τον οδηγό μας για το τέλειο at-home pedicure που θα ζήλευε κάθε nail salon της πόλης.

Πώς να κάνεις πεντικιούρ στο σπίτι

Βήμα # 1: Η προετοιμασία είναι το παν

Ξεκίνησε αφαιρώντας κάθε ίχνος παλιού βερνικιού με ένα nail polish remover χωρίς ασετόν. Στη συνέχεια, γέμισε μια λεκάνη με χλιαρό νερό και πρόσθεσε άλατα Epsom και μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας ή ευκαλύπτου. Άφησε τα πόδια σου να μουλιάσουν για 10-15 λεπτά, όχι μόνο για να χαλαρώσεις, αλλά και για να βοηθήσεις τις σκληρύνσεις και τα επωνύχια να μαλακώσουν.

Βήμα #2: Η τέχνη της απολέπισης

Μόλις το δέρμα μαλακώσει, έχει έρθει η ώρα να επιστρατεύσεις την ελαφρόπετρα ή μια ειδική λίμα ποδιών. Εστίασε την προσοχή σου στις πτέρνες και στα σημεία που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Ολοκλήρωσε την απολέπιση με ένα scrub σώματος με κόκκους ζάχαρης ή αλατιού, κάνοντας κυκλικές κινήσεις σε όλο το πέλμα και τους αστραγάλους.

Βήμα #3: Σχήμα και φροντίδα

Αφού σκουπίσεις καλά τα πόδια σου, χρησιμοποίησε έναν νυχοκόπτη για να δώσεις το επιθυμητό μήκος, κόβοντας τα νύχια σε ευθεία γραμμή. Έπειτα, με μια χάρτινη λίμα, ξεκίνησε να λειαίνεις τις γωνίες. Στη συνέχεια, εφάρμοσε ένα cuticle oil στη βάση των νυχιών και σπρώξε απαλά τα επωνύχια προς τα πίσω με ένα cuticle pusher.

Editor's Tip: Απόφυγε να κόψεις τα επωνύχια, καθώς λειτουργούν ως φραγμός προστασίας από τα βακτήρια.

Βήμα #4: Χρώμα

Εφάρμοσε μία βάση (base coat) για να προστατεύσεις τα νύχια από το κιτρίνισμα. Στη συνέχεια, επίλεξε το χρώμα και εφάρμοσε δύο λεπτές στρώσεις. Η τελική πινελιά δίνεται με μία στρώση top coat, το οποίο θα «κλειδώσει» το αποτέλεσμα και θα χαρίσει πλούσια λάμψη στα νύχια.

Βήμα #5: Ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση

Ολοκλήρωσε το πεντικιούρ σου εφαρμόζοντας μια κρέμα ποδιών με ουρία ή βούτυρο καριτέ, κάνοντας απαλό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

Editor's Tip: Αν θέλεις το πεντικιούρ σου να παραμείνει άψογο για εβδομάδες, μην ξεχνάς να εφαρμόζεις κάθε βράδυ πριν τον ύπνο ένα λάδι για τα επωνύχια και μία κρέμα ποδιών.