Μάθε πώς να αναδείξεις το πρόσωπό σου και πήγαινε προετοιμασμένη στο κομμωτήριο

Σίγουρα μάς επηρεάζουν οι εικόνες από τα social media ή τα red carpets, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ταιριάζουν όλα τα κουρέματα σε όλους. Πώς μπορείς να βρεις όμως αυτό που θα κολακεύει το σχήμα του προσώπου σου και θα αναδείξει την υφή των μαλλιών σου; Αν αναρωτιέσαι «ποιο κούρεμα μου ταιριάζει», το παρακάτω κείμενο είναι για εσένα:

Ποιο κούρεμα μου ταιριάζει; Προτάσεις ανάλογα με το σχήμα του προσώπου σου και την υφή των μαλλιών σου

Οβάλ πρόσωπο

Το οβάλ πρόσωπο θεωρείται το πιο ισορροπημένο, πράγμα που σημαίνει ότι του ταιριάζουν σχεδόν όλα τα κουρέματα. Τα πλέον ιδανικά όμως είναι τα ανάλαφρα φιλαριστά cuts που προσθέτουν κίνηση χωρίς να βαραίνουν το πρόσωπο, αλλά και τα κουρέματα με curtain bangs, αφέλειες ή πλαϊνή φράντζα, τα οποία δημιουργούν μια πιο ισορροπημένη εικόνα.

Στρογγυλό πρόσωπο

Κουρέματα που πέφτουν κάτω από το πηγούνι, όπως ένα long bob ή ένα κούρεμα με μακριά layers, βοηθούν να «λεπτύνει» το πρόσωπο. Εξίσου κολακευτικά είναι και τα κουρέματα με πλαϊνή φράντζα, καθώς «σπάνε» τη συμμετρία.

Τετράγωνο πρόσωπο

Θα σε συμβουλεύαμε να αποφύγεις τα αυστηρά, ίσια κουρέματα χωρίς κίνηση και να προτιμήσεις πιο φιλαριστά και textured cuts, όπως είναι το shag, που βοηθούν να ισορροπήσει η γεωμετρία του προσώπου, «μαλακώνοντας» τις έντονες γραμμές του.

Μακρύ πρόσωπο

Τα μεσαία μήκη, τα bobs και τα layered cuts που δημιουργούν όγκο στα πλάγια λειτουργούν ιδιαίτερα κολακευτικά για τα μακρόστενα πρόσωπα, ενώ εξίσου καλές επιλογές είναι τα curtain bangs και τα airy bangs, που «σπάνε» το μήκος.

Πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς

Σε αυτό το σχήμα, το μέτωπο είναι πιο φαρδύ και το πηγούνι πιο στενό. Τα κουρέματα που προσθέτουν όγκο κοντά στο ύψος της γνάθου βοηθούν να εξισορροπηθεί το πρόσωπο. Ένα lob με απαλά layers ή χαλαρούς κυματισμούς είναι ιδανικές επιλογές, ενώ οι πολύ κοντές φράντζες καλό είναι να αποφεύγονται.

Ίσια μαλλιά

Τα blunt bobs, τα sleek lobs και τα μακριά layers δείχνουν ιδιαίτερα κομψά στα ίσια μαλλιά, αρκεί να υπάρχει λίγη κίνηση στις άκρες ώστε να μην δείχνουν φλατ. Τα διακριτικά layers γύρω από το πρόσωπο βοηθούν να αποφευχθεί η αίσθηση «βαρύτητας», ενώ μια πλαϊνή χωρίστρα μπορεί να δώσει άμεσα πιο σύγχρονο χαρακτήρα χωρίς μεγάλη αλλαγή στο μήκος.

Σπαστά/Σγουρά μαλλιά

Η φυσική κίνηση των σγουρών μαλλιών χρειάζεται χώρο για να αναδειχθεί. Τα φιλαριστά κουρέματα με απαλά layers επιτρέπουν στις μπούκλες να σχηματίζονται φυσικά, χωρίς να «φουσκώνουν» ανεξέλεγκτα. Ιδανικές επιλογές είναι τα shoulder-length cuts, τα shaggy layers και τα soft curtain bangs που δένουν αρμονικά με την υφή των σπαστών μαλλιών.

Πολύ λεπτά μαλλιά

Τα λεπτά μαλλιά απαιτούν στρατηγικές επιλογές για να δείχνουν πιο γεμάτα. Τα blunt cuts, τα κοντά bobs και τα midi μήκη δημιουργούν την ψευδαίσθηση πυκνότητας, ενώ τα πολύ μακριά cuts και τα υπερβολικά layers, καλό είναι να αποφεύγονται γιατί αφαιρούν όγκο. Θυμήσου ότι όσο πιο καθαρή είναι η γραμμή του κουρέματος, τόσο πιο πλούσια δείχνουν τα μαλλιά.

Πυκνά ή χοντρά μαλλιά

Τα εσωτερικά layers και τα textured κουρέματα, όπως το μοντέρνο shag και το long pixie, αποτελούν την πλέον επιλογή για εσένα, αφού αφαιρούν το περιττό «βάρος» από τα πυκνά/χοντρά μαλλιά σου.