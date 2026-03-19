Κοντά τετράγωνα νύχια: Τα 12 πιο κομψά μανικιούρ

Κάποτε τα μακριά, εντυπωσιακά νύχια θεωρούνταν το απόλυτο beauty statement. Σήμερα όμως, η αισθητική έχει αλλάξει κατεύθυνση -και μαζί της έχουν αλλάξει και οι τάσεις στο μανικιούρ. Τα κοντά τετράγωνα νύχια έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, όχι ως μια «ασφαλής» επιλογή, αλλά ως το νέο σύμβολο ανεπιτήδευτης κομψότητας. Είναι πρακτικά χωρίς να δείχνουν απλά, μίνιμαλ χωρίς να γίνονται βαρετά και, κυρίως, ταιριάζουν σε κάθε στιλ.

Τα νέα trends στρέφονται όλο και περισσότερο προς την αυθεντικότητα και τη λειτουργικότητα. Το μανικιούρ δεν χρειάζεται πλέον να είναι υπερβολικό για να δείχνει προσεγμένο. Τα κοντά τετράγωνα νύχια δείχνουν πάντα περιποιημένα, αποπνέουν μια ήσυχη πολυτέλεια, και λειτουργούν ως ιδανική βάση για μοντέρνα nail designs: Από milky pink και nude αποχρώσεις μέχρι έντονα, καφέ και βαθιά μπορντό χρώματα, αλλά και μίνιμαλ nail art, φλοράλ και γεωμετρικά σχέδια, τα κοντά τετράγωνα νύχια ταιριάζουν με τα πάντα. Παρακάτω θα βρεις 10 ιδέες για να διαλέξεις:

Κοντά τετράγωνα νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

French Mani

Black

Deep Green

Colorful French

Bright Red

Pink

Nude

Milky Pink

Chocolate Brown

Plum



Burgundy

Brown French