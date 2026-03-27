Τα κομψά μανικιούρ που δεν απογοητεύουν ποτέ

«Καθαρά», απλά και ταυτόχρονα μοναδικά κομψά: Τα λευκά νύχια αποτελούν μία από τις πιο διαχρονικά αγαπημένες επιλογές των πιο stylish γυναικών, καθώς αποπνέουν απλότητα, φρεσκάδα και ήσυχη πολυτέλεια. Από minimal nail looks μέχρι πιο δημιουργικά σχέδια, το λευκό χρώμα στα νύχια καταφέρνει να ξεχωρίζει, προσφέροντας μια καθαρή και προσεγμένη εικόνα που ταιριάζει σε κάθε εποχή και περίσταση. Το λευκό φωτίζει τα χέρια και αναδεικνύει το σχήμα των νυχιών, ενώ δείχνει εξίσου κομψό τόσο σε κοντά φυσικά νύχια, όσο και σε πιο μακριά, αμυγδαλωτά ή τετράγωνα σχήματα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υιοθετήσεις ένα λευκό μανικιούρ: Επίλεξε ένα matte ή ultra glossy βερνίκι για να πετύχεις ένα statement αποτέλεσμα ή ένα milky white polish για ένα πιο απαλό και διακριτικό look. Αν αγαπάς το μίνιμαλ στιλ, οι λεπτές γραμμές, τα micro σχέδια ή ο συνδυασμός λευκού με nude βάσεις μπορούν να χαρίσουν έναν μοντέρνο χαρακτήρα στο look σου, ενώ αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, μπορείς να δοκιμάσεις ένα μανικιούρ με chrome φινίρισμα ή μικρές glitter πινελιές. Σε κάθε περίπτωση, θα έχεις ένα nail look κομψό και διαχρονικό, που δείχνει διακριτικά πολυτελές και «καθαρό».

Ακολουθούν 15 μανικιούρ με λευκά νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Λευκά νύχια: 15 μανικιούρ για να διαλέξεις

Chrome

Dreamy French

Cute Hearts

Pearl Frenchies

Milky White

White Frenchies

Sheer White

Outlines

Swirls

Heart Cut-out

Matte

Square

True White

Sublte Shine

Half Moon