Λευκά νύχια καθρέφτης: 10 μανικιούρ για μια πιο «ακριβή» εμφάνιση

Τα nail looks στα οποία θα έδινε σίγουρα την έγκρισή της κάθε fashionista

Αν το nude ήταν ο ορισμός της «ήσυχης πολυτέλειας» των προηγούμενων χρόνων, τα λευκά νύχια καθρέφτης είναι η νέα εκδοχή του old money. Καθαρά, φωτεινά και με σχεδόν υγρή όψη, συνδυάζουν τη μινιμαλιστική αισθητική με ένα φουτουριστικό φινίρισμα που τραβά το φως -και τα βλέμματα. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που δείχνει κομψό, πολυτελές και ταυτόχρονα απόλυτα σύγχρονο, κολακεύοντας τα άκρα και κάνοντας τα να δείχνουν πιο αδύνατα και μακριά.

Το πιο «αθώο» χρώμα της παλέτας μετατρέπεται σε high-shine επιφάνεια που θυμίζει πορσελάνη ή γυαλισμένο μέταλλο, ισορροπώντας ανάμεσα στο clean girl aesthetic και στη φουτουριστική nail art τάση που κυριαρχεί στα social feeds. Σε αντίθεση με τα κλασικά λευκά νύχια, που συχνά δείχνουν επίπεδα ή chalky, η chrome εκδοχή τους δημιουργεί βάθος και ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα. Το φως αντανακλάται πάνω τους, κάνοντας το look να δείχνει πιο ακριβό και πιο editorial, ακόμη και σε κοντό μήκος ή φυσικό σχήμα.

Εκτός από πολύ εντυπωσιακό, το συγκεκριμένο look είναι και πολύ ευέλικτο. Τα λευκά νύχια καθρέφτης λειτουργούν τέλεια με μίνιμαλ, καθημερινά σύνολα, αλλά και με old money looks, ενώ μπορούν να «σταθούν» επάξια και σε πιο επίσημες εμφανίσεις, όπως ένα ρομαντικό δείπνο ή ακόμα και σε γάμο, ως μέρος του bridal look. Σε κάθε περίπτωση, δείχνουν κομψά και καθαρά, κάνοντας κάθε εμφάνιση να δείχνει προσεγμένη και πιο ακριβή.

Λευκά νύχια καθρέφτης: 10 nail looks για να διαλέξεις

Short

Squoval

Oval

Almond

Nail Art

Floral Design

Milky

Pearl Finish

White French

Sheer