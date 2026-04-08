Μην ψάχνεις άλλο: Αυτό είναι το καλύτερο κούρεμα για όγκο

Το «μαγικό» cut που δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο πλούσιων μαλλιών

Πέφτουν απαλά, αντανακλούν όμορφα το φως και δημιουργούν μια αίσθηση φυσικής φινέτσας. Τα λεπτά μαλλιά έχουν όμως ένα μεγάλο -όχι, τεράστιο- αρνητικό: την έλλειψη όγκου. Όσο κι αν επενδύσει κανείς σε προϊόντα styling ή τεχνικές φορμαρίσματος, η πραγματική διαφορά ξεκινά πάντα από τη βάση: το σωστό haircut. Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο κούρεμα για όγκο;

Το καλύτερο κούρεμα για όγκο

Οι hairstylists σήμερα συμφωνούν πως το ιδανικό κούρεμα για όγκοείναι εκείνο που δημιουργεί κίνηση χωρίς να αφαιρεί τη φυσική πυκνότητα. Τα ίσια, βαριά μήκη μπορεί να δείχνουν κομψά, όμως συχνά κάνουν τα μαλλιά να φαίνονται επίπεδα. Αντίθετα, το φιλαριστό καρέ αποτελεί ίσως την πιο elegant λύση για όσες θέλουν να χαρίσουν έξτρα όγκο στα μαλλιά τους και ταυτόχρονα να αναβαθμίσουν το στιλ τους.

Με μήκος που κινείται ανάμεσα στο πιγούνι και τους ώμους, το συγκεκριμένο κούρεμα χαρίζει δομή χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα. Τα layers δημιουργούν την ψευδαίσθηση πιο «γεμάτων» μαλλιών, ενώ οι άκρες παραμένουν ανάλαφρες, προσφέροντας αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση που κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο πλούσια. Θα σε συμβουλεύαμε να συνδυάσεις το layered bob σου με πλαϊνή φράντζα, έτσι ώστε να χαρίσεις έξτρα όγκο στα μαλλιά σου και ταυτόχρονα να αναδείξεις τα χαρακτηριστικά του προσώπού σου, προσθέτοντας σύγχρονη θηλυκότητα στο αποτέλεσμα.

Στο styling, η φιλοσοφία παραμένει μίνιμαλ. Ένα volumizing spray στις ρίζες και ένα απαλό blowout look αρκούν για να αναδειχθεί η δομή του κουρέματος. Εξίσου κολακευτικές επιλογές είναι και οι φυσικοί κυματισμοί, οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν την αίσθηση κίνησης, δημιουργώντας αυτό το πολυπόθητο voluminous αποτέλεσμα που βλέπεις στα editorials των περιοδικών και το street style.