Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις την πιο εύκολη σπιτική μάσκα μαλλιών με αλόη

Για ενυδάτωση και επανόρθωση των μαλλιών

Η Κυριακή έχει κάτι το ξεχωριστό. Είναι η μέρα που ο χρόνος κυλά πιο αργά και βρίσκουμε επιτέλους λίγες στιγμές μόνο για εμάς. Είναι εκείνο το ήσυχο απόγευμα που μπορείς να μείνεις στο σπίτι, να βάλεις την αγαπημένη σου μουσική, να χαλαρώσεις και να φροντίσεις τον εαυτό σου χωρίς βιασύνη. Το να φτιάχνεις μια σπιτική μάσκα μαλλιών με αλόη γίνεται τότε μια μικρή τελετουργία αυτοφροντίδας, μια στιγμή αφιερωμένη αποκλειστικά σε εσένα.

Η αλόη βέρα είναι ένα φυσικό συστατικό γνωστό από την αρχαιότητα για τις ενυδατικές και επουλωτικές του ιδιότητες. Χάρη στις βιταμίνες, τα ένζυμα και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει, συμβάλλει στη θρέψη της τρίχας, στην ενυδάτωση του τριχωτού της κεφαλής και στη μείωση της ξηρότητας και του φριζαρίσματος. Το αποτέλεσμα; Μαλιλά πιο υγιή, λαμπερά και δυνατά.

Δες παρακάτω πώς μπροείς να φτιάξεις μια πολύ εύκολη σπιτική μάσκα μαλιλών με αλόη με υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου:

Συνταγή για σπιτική μάσκα μαλλιών με αλόη

Τι θα χρειαστείς

2 κουταλιές της σούπας gel αλόης βέρα (φρέσκο ή έτοιμο)

1 κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

Εκτέλεση

Βάλε όλα τα υλικά σε ένα μπολ κι ανακάτεψε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφο μίγμα. Εφάρμοσε τη μάσκα σε νωπά μαλλιά, από τη ρίζα έως τις άκρες και κάνε απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής για 2-3 λεπτά. Άφησε τη μάσκα να δράσει για 20–30 λεπτά, ξέπλυνε καλά και λούσου με σαμπουάν. Συνέχισε κανονικά με την haircare ρουτίνα σου.

Editor's Tip: Χρησιμοποιήσε τη μάσκα 1-2 φορές την εβδομάδα για καλύτερα αποτελέσματα.