Φιλαριστό καρέ με μύτες: 10 στιλ για να διαλέξεις πριν πας κομμωτήριο

Τα κουρέματα που θα χαρίσουν σχήμα, κίνηση και όγκο στα μαλλιά σου

Το φιλαριστό καρέ με μύτες έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντάς μας πόσο κολακευτικά είναι τα layers- αν βέβαια γίνουν σωστά. Με μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ανεπιτήδευτο και το προσεγμένο, αυτό το κούρεμα έχει γίνει το απόλυτο hair statement της σεζόν -και όχι άδικα.

Ο λόγος που το βλέπουμε παντού είναι η ευελιξία του. Το καρέ, από μόνο του, μπορεί να θεωρείται διαχρονικό και κλασικό, όταν όμως συνδυάζεται με φιλάρισμα και μύτες, αποκτά κίνηση, υφή και μια ανεπαίσθητη αίσθηση ατημέλητης κομψότητας που το κάνουν να δείχνει πιο μοντέρνο και editorial. Οι μύτες δεν είναι αυστηρά κομμένες, αλλά ελαφρώς αποδομημένες, δημιουργώντας ένα πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα που «γράφει» όμορφα τόσο σε ίσια, όσο και σε σπαστά ή σγουρά μαλλιά.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει το φιλαριστό καρέ με μύτες είναι ότι πλαισιώνει το πρόσωπο χωρίς να το «βαραίνει». Το φιλάρισμα αφαιρεί όγκο από τα σωστά σημεία, ενώ οι μύτες δίνουν διάσταση και ζωντάνια. Το αποτέλεσμα είναι ένα haircut που μαλακώνει τα χαρακτηριστικά και αναδεικνύει τη φυσική κίνηση των μαλλιών.

Σε ποιους ταιριάζει; Σχεδόν σε όλους, με τις σωστές μικρές προσαρμογές, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών και το σχήμα του προσώπου. Οι εκδοχές του είναι πολλές και αυτό είναι που το κάνει ακόμη πιο ελκυστικό. Το shaggy bob είναι ίσως η πιο effortless επιλογή, με έντονο φιλάρισμα και φυσική κίνηση, ιδανικό για όσες αγαπούν το “just rolled out of bed” look. Το airy layered bob με πιο ήπια layers και πλούσιο όγκο είναι ιδανικό για εσένα που αγαπάς τα blowout χτενίσματα, ενώ σε ένα που θέλεις να δώσεις λίγη γαλλική φινέτσα στο look σου θα προτείναμε το layered french bob, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ κοντό μήκος και αφέλειες. Υπάρχει επίσης το asymmetrical bob, όπου οι μύτες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία κίνησης και αντίθεσης, αλλά και το soft layered lob, μια πιο διακριτική και καθημερινή εκδοχή της τάσης.

Όποιο στιλ και να επιλέξεις, θα πρέπει να δίνεις λίγη έξτρα προσοχή στο styling προκειμένου να αναδειχθούν τα layers. Αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο messy, textured αποτέλεσμα, λίγος αφρός ή ένα texturizing spray αρκεί για να αναδείξει τις μύτες και το φιλάρισμα. Εναλλακτικά, αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο polished, '90s inspired look, θα πρέπει να επιστρατεύεις την αγαπημένη σου φαρδιά στρογγυλή βούρτσα και το σεσουάρ προκειμένου να δημιουργήσεις ένα blowout look.

Ακολουθούν 10 διαφορετικά φιλαριστά καρέ για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο κομμωτήριο:

Φιλαριστό καρέ με μύτες: 10 looks για να διαλέξεις

