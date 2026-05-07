Το haircut που θα χαρίσει ανανεωμένο αέρα στην εμφάνισή σου

Αν υπάρχει ένα κούρεμα που φαίνεται να ορίζει διακριτικά το καλοκαίρι του 2026, αυτό είναι το cup cut. Ήδη έχουμε δει it girls και fashion insiders να το υιοθετούν, ενώ το street style δίνει συνεχώς νέες εκδοχές του look. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι hairstylists το προτείνουν ως την επόμενη μεγάλη τάση. Τι είναι όμως ακριβώς και πώς μπορείς να το υιοθετήσεις κι εσύ;

Τι είναι το cup cut;

Το όνομά του προέρχεται από το σχήμα που δημιουργεί γύρω από το πρόσωπο. Πρόκειται για ένα φιλαριστό μακρύ κούρεμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από «στρατηγικά» τοποθετημένα layers, τα οποία «αγκαλιάζουν» πρόσωπο, πετυχαίνοντας ένα φυσικό framing που αναδεικνύει τα ζυγωματικά και το περίγραμμα.

Συνδυάζοντας layers που κινούνται ανάμεσα στο πηγούνι και τους ώμους, με τη «ρευστή» αίσθηση ενός φρεσκοχτενισμένου blowout και τον όγκο ενός μοντέρνου bob, μοιάζει σαν δύο από τα πιο αγαπημένα μας στιλ να ενώθηκαν σε ένα κομψό και ευέλικτο look.

Πώς μπορείς να το ζητήσεις;

Για να το υιοθετήσεις, ζήτησε από τον κομμωτή σου απαλά face-framing layers που να δημιουργούν μια διακριτική καμπύλη γύρω από το πρόσωπο. Η έμφαση δεν είναι στο έντονο φιλάρισμα, αλλά στη σωστή εσωτερική δομή του κουρέματος, ώστε να υπάρχει κίνηση χωρίς να χάνεται η πυκνότητα στα μήκη.

Γιατί να επιλέξεις το cup cut;

Το συγκεκριμένο κούρεμα φέρνει μια δόση νοσταλγίας, θυμίζοντας iconic looks των ’90s και των early 2000s, αλλά με πιο σύγχρονη και ανάλαφρη προσέγγιση. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι δίνει σχήμα και δομή στα μαλλιά χωρίς να δείχνει υπερβολικά στιλιζαρισμένο. Αναδεικνύει φυσικά το πρόσωπο, κάνοντας φυσικό contouring στα ζυγωματικά, ενώ παράλληλα προσθέτει όγκο και κίνηση στα μαλλιά.

Για πιο φυσικό αποτέλεσμα, μπορείς απλώς να αφήσεις τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά αφού έχεις χρησιμοποιήσει ένα texturizing spray για να τους χαρίσεις φυσική κίνηση. Αν τώρα θέλεις να τονίσεις περισσότερο το σχήμα του κουρέματος και τα layers, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια στρογγυλή βούρτσα και το σεσουάρ για να γυρίσεις απαλά τις μπροστινές τούφες προς τα μέσα, δημιουργώντας αυτό το χαρακτηριστικό blowout look που βλέπεις συχνά στα social media και το red carpet.