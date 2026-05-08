Διατηρούν το χρώμα λαμπερό, όπως μετά το κομμωτήριο

Οι ανταύγειες έχουν έναν μοναδικό τρόπο να φωτίζουν τα μαλλιά και να δίνουν διάσταση, κίνηση και εκείνη τη sunkissed αίσθηση που θυμίζει πάντα καλοκαίρι. Όμως, όσο όμορφο κι αν είναι το αποτέλεσμα μετά το κομμωτήριο, τα βαμμένα μαλλιά χρειάζονται και τη σωστή φροντίδα για να διατηρήσουν τη λάμψη και τη ζωντάνια τους. Πρώτη και βασική προσθήκη που πρέπει να κάνεις στη ρουτίνα σου; Ένα σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά με ανταύγειες.

Οι ειδικές συνθέσεις για βαμμένα και highlighted μαλλιά καθαρίζουν απαλά, χωρίς να ξεθωριάζουν το χρώμα, ενώ παράλληλα προσφέρουν ενυδάτωση, προστασία και περισσότερη λάμψη. Πολλές από αυτ'ες είναι μάλιστα sulfate-free, ώστε να διατηρούν την τρίχα πιο υγιή και το χρώμα πιο φωτεινό για μεγαλύτερο διάστημα.

Από επαγγελματικές σειρές που χαρίζουν glossy αποτέλεσμα μέχρι πιο οικονομικές επιλογές που προστατεύουν το χρώμα χωρίς να βαραίνουν την τρίχα, αυτά είναι τα καλύτερα σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά με ανταύγειες που αξίζει να δοκιμάσεις:

Σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά με ανταύγειες: 5 top επιλογές

Serie Expert Metal Detox Shampoo, L'Oréal Professionnel-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με Γλυκοαμίνη, το κρεμώδες Serie Expert Metal Detox απομακρύνει τα μετάλλικα στοιχεία στο εσωτερικό της τρίχας και αποτοξινώνει τα μαλλιά, προσφέροντας τους ελαστικότητα, ανθεκτικότητα, έως και 87% λιγότερο σπάσιμο, 100% αξιόπιστο αποτέλεσμα χρώματος και λάμψη.

Color Seal Shampoo, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των βαμμένων και με ανταύγειες μαλλιών, το Color Seal Shampoo καθαρίζει απαλά, ενώ ενισχύει τη ζωντάνια του χρώματος, χαρίζοντας ακαταμάχητη λάμψη. Επιπλεόν, ενυδατώνει και αναδομεί την τρίχα που έχει ταλαιπωρηθεί από τις επανειλημμένες βαφές και προστατεύει από τις εξωτερικές επιθέσεις.

Bain Chroma Respect, Kérastase-Απόκτησέ το εδώ

Το ενυδατικό σαμπουάν Kérastase Bain Chroma Respect εμπλουτισμένο με έναν ισχυρό συνδυασμό αμινοξέων και σεντέλας ασιατικής ενυδατώνει τα μαλλιά σε βάθος, φροντίζει τις ίνες της τρίχας, ενώ παράλληλα προστατεύει το χρώμα και εμποδίζει το ξεθώριασμά του.

Ultimate Color Shampoo, Wella Professionals-Απόκτησέ το εδώ

Το σαμπουάν Wella Professionals Ultimate Color Shampoo βοηθά να απομακρυνθούν αποτελεσματικά από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής όλοι οι ρύποι, η λιπαρότητα και τα υπολείμματα προϊόντων styling και άλλων καλλυντικών προϊόντων, ενώ χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας και παρατείνει το αποτέλεσμα της βαφής.

Serie Expert Vitamino Color Shampoo, L'Oréal Professionnel-Απόκτησέ το εδώ

Το λαμπρυντικό και ενισχυτικό σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά L’Oréal Professionel Serie Expert Vitamino Color προστατεύει από το ξεθώριασμα του χρώματος έως και 8 εβδομάδες, ενώ παράλληλα μαλακώνει και θρέφει τις ίνες των μαλλιών.