Οι ιδιοφυείς τρόποι να καμουφλάρεις την αραίωση στα μαλλιά

Το στρες, οι ορμονικές αλλαγές, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών, οι συχνές θερμικές επεξεργασίες αλλά και η καθημερινή ταλαιπωρία μπορούν να επηρεάσουν την πυκνότητα των μαλλιών... και κατά συνέπεια και την αυτοπεποίθησή σου. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί έξυπνοι τρόποι να καμουφλάρεις την αραίωση και να δημιουργήσεις την αίσθηση πιο γεμάτων και πλούσιων μαλλιών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Με τις σωστές κινήσεις στο styling και τα κατάλληλα προϊόντα, μπορείς να χαρίσεις περισσότερο όγκο και να καμουφλάρεις διακριτικά τα bold patches. Αν αναρωτιέσαι «πώς να καλύψω τα αραιά μαλλιά», αυτό το κείμενο είναι για εσένα:

Πώς να καλυψω τα αραιά μαλλιά;

Χρησιμοποίησε ένα σπρέι κάλυψης ριζών

Τα σπρέι κάλυψης ριζών είναι από τις πιο εύκολες και άμεσες λύσεις για να καμουφλάρεις την αραίωση. Πρόκειται για προϊόντα με χρωστικές που «γεμίζουν» οπτικά τα κενά και κάνουν το τριχωτό λιγότερο εμφανές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι ιδανικά ειδικά για τη χωρίστρα ή για σημεία γύρω από τη γραμμή των μαλλιών, όπου η αραίωση φαίνεται περισσότερο.

Άλλαξε τη χωρίστρα σου

Μερικές φορές, μια μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Αν κάνεις χρόνια την ίδια χωρίστρα, τα μαλλιά τείνουν να "πέφτουν" προς την ίδια πλευρά, με αποτέλεσμα το τριχωτό να φαίνεται πιο έντονα. Δοκίμασε να αλλάξεις πλευρά ή να επιλέξεις μια πιο messy και φυσική χωρίστρα για να δημιουργήσεις αμέσως περισσότερο όγκο στη ρίζα.

Χρησιμοποίησε μια πούδρα για όγκο

Για να αυξήσεις τον όγκο των μαλλιών σου, δοκίμασε να εφαρμόσεις λίγο dry shampoo ή μια volumizing powder στις ρίζες, έτσι ώστε να τις ανασηκώσεις. Η συμβουλή μας; Εστίασε στην κορυφή των μαλλιών για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Υιοθέτησε ένα κούρεμα που δίνει όγκο

Είναι αλήθεια: Το σωστό κούρεμα μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα των μαλλιών σου. Απόφυγε τα πολύ μακριά και βαριά μήκη και προτίμησε φιλαριστά cuts, που χαρίζουν κίνηση στα μαλλιά και δημιουργούν την ψευδαίσθηση περισσότερου όγκου. Όσον αφορά το χτένισμα τώρα, απόφυγε τα ίσια looks και προτίμησε ανάλαφρους κυματισμούς ή «αφράτα» blowout looks για να κάνεις τα μαλλιά σου να δείχνουν ακόμα πιο «γεμάτα» και πλούσια.