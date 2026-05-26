5 sea salt spray που θα σου χαρίσουν τα πιο όμορφα beach waves

Πώς να πετύχεις το απόλυτο καλοκαιρινό hairstyle χωρίς καθόλου θερμότητα

Τα sea salt sprays έχουν γίνει το απόλυτο must-have του καλοκαιριού κι όχι άδικα. Χαρίζουν στα μαλλιά αυτό το ανεπιτήδευτο beachy αποτέλεσμα που αποκτούν φυσικά μετά από μια μέρα στη θάλασσα: ανάλαφρους κυματισμούς, περισσότερο όγκο και μια sexy, “messy” υφή που δείχνει effortlessly sexy.

Ουσιαστικά, πρόκειται για texturizing sprays που περιέχουν θαλασσινό αλάτι ή αντίστοιχα μεταλλικά στοιχεία, τα οποία βοηθούν την τρίχα να αποκτήσει πιο «σπαστή» υφή, όγκο και φυσική κίνηση. Είναι ιδανικά για εσένα που θέλεις να πετύχεις χαλαρούς κυματισμούς χωρίς να χρησιμοποιήσεις θερμότητα, αλλά και για εσένα που αγαπάς τα επιμελώς ατημέλητα χτενίσματα. Τα σύγχρονα sea salt spray μάλιστα δεν περιορίζονται μόνο στο styling, αφού πολλές φόρμουλες περιέχουν aloe vera, φυτικά έλαια και ενυδατικά συστατικά, που περιποιούνται και θρέφουν τα μαλλιά.

Απλά ψεκάζεις σε νωπά ή στεγνά μαλλιά, δουλεύεις τις άκρες με τα χέρια, «τσαλακώνοντάς» τα με τα ακροδάχτυλά σου και τα αφήνεις να στεγνώσουν φυσικά ή χρησιμοποιείς το σεσουάρ με το diffuser για να τους χαρίσεις περισσότερο όγκο. Σε λεπτά ή ίσια μαλλιά χαρίζουν σώμα και πιο γεμάτη εικόνα, ενώ σε φυσικά σπαστά ή κυματιστά αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο το σχήμα των μαλλιών. Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα για να διαλέξεις:

Τα 5 καλύτερα sea salt spray

Surf Spray, Bumble and bumble-Απόκτησέ το εδώ

Μερικοί ψεκασμοί από αυτό το προϊόν είναι αρκετοί για να δώσουν στα μαλλιά σου μια ελαφρώς τραχιά υφή η οποία μιμείται το εφέ που δίνει το αλμυρό νερό και η αύρα του ωκεανού.

Eimi Ocean Spritz, Wella Professionals-Απόκτησέ το εδώ

Το sea salt spray Wella Professionals Eimi Ocean Spritz δημιουργεί ένα παιχνιδιάρικο ανέμελο στιλ στα μαλλιά, ενώ τα τυλίγει με το πιο καλοκαιρινό άρωμα λευκών λουλουδιών.

BC Bonacure Sun Protect Beach Waves Spray, Schwarzkopf Professional-Απόκτησέ το εδώ

Το Schwarzkopf Professional BC Bonacure Sun Protect Beach Waves Spray δίνει στα μαλλιά τη φροντίδα και την προστασία που χρειάζονται τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες στην παραλία, ενώ παράλληλα ενισχύει τις φυσικές μπούκλες που δημιουργεί το θαλασσινό νερό στα μαλλιά.

Luxurious Sun Care Hair Sea Mist, Intermed-Απόκτησέ το εδώ

Το Luxurious Sun Care Hair Sea Mist χαρίζει κυματιστά μαλλιά σαν να βγήκες μόλις από τη θάλασσα, δίνοντας τους όγκο και υφή, ενώ παράλληλα περιποιείται και θρέφει την τρίχα.

Tecni.Art Flex Waves, L’Oréal Professionnel-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το σπρέι χαρίζει στα μαλλιά φυσική υφή, όγκο, ματ εφέ κι ένα υπέροχο ατημέλητο άγγιγμα, σαν να έχεις μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι σε παραθαλάσσιο προορισμό.