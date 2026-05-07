Αντηλιακό με χρώμα για λιπαρές επιδερμίδες: 5 επιλογές που δεν απογοητεύουν ποτέ

Για προστασία, ελαφριά κάλυψη και ματ αποτέλεσμα

Δεν θυμάσαι την τελευταία φορά που φορέσες αντηλιακό αφού νιώθεις πως όλα σου δημιουργούν λιπαρότητα και σπυράκια; Σε καταλαβαίνουμε -αλλά λίγο σε κρίνουμε κιόλας. Το ότι θα πρέπει να φοράς κάθε μέρα χειμώνα-καλοκαίρι αντηλιακό δεν χωρά συζήτηση. Θα πρέπει να το κάνεις, όπως όλοι μας άλλωστε, έτσι ώστε να προστατεύσεις την επιδερμίδα σου τόσο από τη φωτογήρανση και τις κηλίδες, όσο και από τα εγκαύματα και τον καρκίνο του δέρματος. Το θέμα είναι να βρεις ένα προϊόν που να καλύπει όλες τις ανάγκες σου, ένα αντηλιακό με χρώμα για λιπαρές επιδερμίδες που να συνδυάζει την προστασία με την ελαφριά κάλυψη και το ματ αποτέλεσμα.

Σε αντίθεση με τα κλασικά αντηλιακά, τα αντηλιακά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λιπαρές επιδερμίδες, έχουν ελαφριές, oil-free συνθέσεις που απορροφώνται γρήγορα και προσφέρουν ματ αποτέλεσμα, μειώνοντας τη γυαλάδα μέσα στη μέρα. Παράλληλα, χάρη στο χρώμα που περιέχουν βοηθούν στην ελαφριά κάλυψη ατελειών, κοκκινίλων και δυσχρωμιών, λειτουργώντας σαν ένα πολύ φυσικό foundation. Έτσι, προσφέρουν διπλό όφελος: υψηλή αντηλιακή προστασία και ομοιόμορφη όψη, χωρίς να επιβαρύνουν την ήδη απαιτητική λιπαρή επιδερμίδα. Ιδού πέντε από εκείνα που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις:

Αντηλιακό με χρώμα για λιπαρές επιδερμίδες: 5 κορυφαίες επιλογές

Cleanance Solaire Teintee SPF50+, Avène

Ενσωματωμένο στο πατενταρισμένο σύστημα φίλτρων της Eau Thermale Avène, το TriAsorB™ ενισχύει το επίπεδο προστασίας του δέρματος από τη φωτογήρανση που συνδέεται με το μπλε φως και προσφέρει έτσι το υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τις βαθιές και ορατές βλάβες του δέρματος. Η ματ υφή της Cleanance SPF 50+ προσφέρει στο δέρμα ανεπαίσθητο, ματ τελείωμα και μειώνει τις ατέλειες.

Sun Screen Color Velvet Face SPF50+, Frezyderm

Χάρη στην επαναστατική καινοτομία Second Skin Technology, το Sun Screen Color Velvet Face δημιουργεί την αίσθηση ενός αόρατου «δεύτερου δέρματος» και παράλληλα αφήνει μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα, προσφέροντας ματ, ομοιογενή όψη, που διαρκεί έως 6 ώρες. Προλαμβάνει επίσης τα σημάδια της φωτογήρανσης και προστατεύει από δυσχρωμίες που δημιουργούνται από την έκθεση στον ήλιο με SPF50+.

Capital Soleil BB Tinted Mattifying SPF50, Vichy

Το Capital Soleil BB Tinted Mattifying SPF50 χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό τόνο και ματ αποτέλεσμα στην επιδερμίδα, ενώ χάρη στην ενισχυμένη προστασία από τις μακρές UVA εξασφαλίζει ένα υγιές, λαμπερό μαύρισμα.

City Shade Tinted SPF30, Seventeen Cosmetics

Η ελαφριά και μη λιπαρή σύνθεση της κρέμας ημέρας City Shade SPF30 Tinted είναι ιδανική για λιπαρά με τάση ακμής δέρματα καθώς περιέχει δραστικά συστατικά που δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας και περιποιούνται την επιδερμίδα χαρίζοντας λαμπερό και λείο δέρμα χωρίς λιπαρότητα.

Hyseac 3-Regul SPF30, Uriage

To Hyseac 3-Regul SPF30 προσφέρει στο δέρμα ομοιομορφία δημιουργώντας φυσικό αποτέλεσμα και, χάρη στο εκχύλισμα γλυκόριζας, αποτρέπει την υπερβολική λιπαρότητα και γυαλάδα. Παράλληλα προσφέρει προστασία από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία με δείκτη προστασίας 30.