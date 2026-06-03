Το χρώμα που θα αναδείξει τέλεια το μαύρισμά σου

Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, ίσα που προλαβαίνεις -κλείσε ραντεβού για το πρώτο πεντικιούρ της σεζόν γιατί οι εμφανίσεις με σανδάλια και πέδιλα είναι μόλις μια ανάσα μακριά. Και τώρα πάμε στα δύσκολα: Τι χρώμα να ζητήσεις; Αν θέλεις μια safe επιλογή, ένα χρώμα φωτεινό, που να μη δείχνει υπερβολικό, τα κοραλί νύχια ποδιών είναι μονόδρομος.

Το κοραλί έχει αυτό το "καλοκαιρινό vibe" που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο κόκκινο και το πορτοκαλί, δίνοντας μια αίσθηση φρεσκάδας στα άκρα. Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται ένα από τα πιο κολακευτικά χρώματα για το πεντικιούρ: Τραβάει τα βλέμματα, αλλά παραμένει κομψό, ενώ ταιριάζει σχεδόν με όλα τα καλοκαιρινά outfits, από λευκά φορέματα μέχρι πιο έντονα prints. Ένα ακόμα μεγάλο του plus; Αναδεικνύει τέλεια το μαύρισμα.

Αν θέλεις να το υιοθετήσεις, ξεκίνα επιλέγοντας την απόχρωση που σου ταιριάζει καλύτερα: πιο φωτεινό κοραλί για μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση ή πιο βαθύ ή παστέλ κοραλί για ένα πιο κομψό αποτέλεσμα. Όποια απόχρωση και να επιλέξεις, μην ξεχνάς ότι για να δείχνει το πεντικιούρ σου πραγματικά όμορφο, δεν θα πρέπει να αμελείς την καλή περιποίηση των ποδιών. Μετά το ραντεβού στο nail salon, βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα μια κρέμα ποδιών και -γιατί όχι- ένα scrub μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Κοραλί νύχια ποδιών: 5 looks για να εμπνευστείς

Neon

Sunset

Bright

Creamy Coral

Coral Red

