Hair Saviours: Αυτά είναι τα καλύτερα σαμπουάν για μετά τη θάλασσα

Καθαρίζουν τέλεια τα μαλλιά, ενώ παράλληλα τα ενυδατώνουν, βοηθώντας τα να διατηρούνται λεία και ευκολοχτένιστα

Όσο αγαπάμε εμείς το καλοκαίρι, άλλο τόσο το μισούν τα μαλλιά μας. Ο λόγος; Το αλάτι της θάλασσας, ο ήλιος και ο αέρας αφυδατώνουν την τρίχα, ενώ το χρώμα, είτε είναι φυσικό, είτε βαμμένο, χάνει τη λάμψη του πιο γρήγορα, αφήνοντας τα μαλλιά πιο άγρια, πιο θαμπά και συχνά πιο εύθραυστα. Εδώ ακριβώς έρχονται τα εξειδικευμένα σαμπουάν για μετά τη θάλασσα να βρουν τη λύση, προσφέροντας μια πιο στοχευμένη περιποίηση.

Σε αντίθεση με τα κλασικά σαμπουάν, οι συνθέσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν απαλά το αλάτι, το χλώριο και τα κατάλοιπα αντηλιακών προϊόντων από τα μαλλιά, ενώ παράλληλα επαναφέρουν την ενυδάτωση που χάθηκε μέσα στην ημέρα. Το αποτέλεσμα είναι μαλλιά πιο απαλά, πιο λεία και πιο ευκολοχτένιστα.

Ακολουθούν τα δικά μας αγαπημένα σαμπουάν για μετά τη θάλασσα για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα σαμπουάν για μετά τη θάλασσα

Plage After Sun Shampoo, Phyto Paris

Αυτό το σαμπουάν ενυδατώνει και επανορθώνει τα μαλλιά που έχουν ταλαιπωρηθεί από τον ήλιο, τη θάλασσα ή την πισίνα. Ο κρεμώδης αφρός του καθαρίζει απαλά και απομακρύνει τα υπολείμματα του αντηλιακού, το αλάτι, την άμμο και το χλώριο, ενώ το εκχύλισμα καλέντουλας θρέφει και μαλακώνει τις ίνες της τρίχας.

Invigo Sun Care - After Sun Cleansing Shampoo, Wella Professionals

Εμπλουτισμένο με προβιταμίνη Β5, αυτό το σαμπουάν καθαρίζει απαλά τα μαλλιά μετά την έκθεση στην άμμο και στο αλάτι της θάλασσας.

Soleil Bain Après-Soleil, Kérastase

Εμπλουτισμένο με νερό καρύδας και τζελ υφή, το Soleil Bain Après-Soleil απομακρύνει απαλά τα κατάλοιπα χλωρίου, αλατιού και άμμου αποτρέποντας την ξηρότητα που προκαλούν. Τα μαλλιά ενυδατώνονται σε βάθος και αναζωογονούνται, αποκτώντας αμέσως λεία και φωτεινή όψη.

Solar Hair & Body Shampoo, System Professional

Ιδανικό για μαλλιά, αλλά και σώμα, το Solar Hair & Body Shampoo ενυδατώνει απαλά, απομακρύνοντας τα κατάλοιπα του αντηλιακού, του θαλασσινού και χλωριωμένου νερού από τα μαλλιά και την επιδερμίδα. Αφήνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα και λαμπερά, χαρίζοντας αίσθηση ανάλαφρης φρεσκάδας.

BC Bonacure Sun Protect Scalp, Hair & Body Cleanse, Schwarzkopf Professional

Η sulphate-free σύνθεση του 3-in-1 Scalp, Hair & Body Cleanse από τη σειρά Bonacure Sun Protect απομακρύνει τα κατάλοιπα από αντηλιακά προϊόντα, το χλώριο και το θαλασσινό αλάτι, για έναν αναζωογονητικό καθαρισμό που καθαρίζει απαλά το τριχωτό και το σώμα, και θρέφει τα μαλλιά.