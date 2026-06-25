Δροσερό, πρακτικό και ultra chic

Αν υπάρχει μία τάση στα μαλλιά που αποδεικνύει ότι η μόδα είναι ένας αέναος κύκλος, αυτή είναι το Christy Cut. Εμπνευσμένο από την θρυλική Christy Turlington και το εμβληματικό της κούρεμα στις πασαρέλες της σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 1991, το συγκεκριμένο hair look επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο φέτος το καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική γοητεία της αισθητικής των ’90s. Με τη νοσταλγία για τη χρυσή εποχή των supermodels να κυριαρχεί στις τάσεις της ομορφιάς, το Christy Cut αναδεικνύεται ως το απόλυτο κοντό κούρεμα για το καλοκαίρι 2026. Ανεπιτήδευτο, κομψό, πρακτικό και γεμάτο χαρακτήρα, αποδεικνύει ότι ορισμένα beauty icons δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.

Christy Cut: Το πιο hot κοντό κούρεμα για το καλοκαίρι 2026

Τι είναι το Christy Cut;

Το Christy Cut είναι μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού bowl cut, με πιο απαλή γραμμή, φυσική κίνηση και ανεπιτήδευτη υφή. Πρόκειται για ένα κούρεμα που κατά καιρούς έχουμε δει στη λίστα με τα trends με διαφορετικές ονομασίες, όπως pageboy ή Purdy cut, πάντα με έναν κοινό παρανομαστή: τον τρόπο με τον οποίο πλαισιώνει τα ζυγωματικά και αναδεικνύει το βλέμμα.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κούρεμα μεταξύ pixie cut και bob, που είναι αρκετά μακρύ ώστε να αναδεικνύονται οι φυσικοί κυματισμοί ή οι μπούκλες των μαλλιών, αλλά αρκετά κοντό, ώστε να είναι πρακτικό και δροσερό χωρίς όμως να φτάνει το μήκος ενός κλασικού καρέ. Το αποτέλεσμα είναι κομψό αλλά ταυτόχρονα casual, θυμίζοντας τα θρυλικά supermodels της δεκαετίας του ’90.

Πώς να το ζητήσεις στο κομμωτήριο;

Αν πιστεύεις ότι ο κομμωτής σου δεν θα καταλάβει τους όρους bowl cut ή pageboy, ζήτησέ του ένα κοντό κούρεμα που να βασίζεται στην κίνηση και την υφή και να αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε από τον κομμωτή σου ένα μακρύ, απαλό pixie ή ένα κοντό shag με έντονη υφή. Το μυστικό βρίσκεται στον όγκο στην κορυφή, τις μαλακές γραμμές γύρω από το πρόσωπο και το ελαφρύ φιλάρισμα, που κάνει το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει αβίαστα cool.

Πώς να κάνεις σωστό styling

Για να αναδείξεις το Christy Cut, εφάρμοσε σε νωπά μαλλιά έναν αφρό ή ένα texturizing spray και στέγνωσε με φυσούνα για επιπλέον όγκο και κίνηση. Ολοκλήρωσε το styling με λίγο κερί στις άκρες και θυμίσου ότι το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα, αλλά η φυσικότητα.