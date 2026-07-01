Allie Cut: Αυτό είναι το νέο hot κούρεμα του καλοκαιριού σύμφωνα με το Instagram

Messy, sexy και low maintenance

Κάθε τόσο, βγαίνουν τηλεοπτικές σειρές που δεν μας κερδίζουν μόνο με την πλοκή τους, αλλά και με τους χαρακτήρες τους, μέσα από την εμφάνιση των οποίων γεννιούνται νέα trends. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το Allie Cut, το κούρεμα που έχει γίνει viral χάρη στην Allie Hayes της viral σειράς Off Campus και έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει τις πιο ενημερωμένες beauty lovers.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η pop κουλτούρα καθορίζει τις τάσεις στα μαλλιά. Από το Rachel Cut των '90s μέχρι το πρόσφατο Christy Cut και το Butterfly Cut, τα πιο επιτυχημένα κουρέματα είναι εκείνα που συνδυάζουν στιλ και ευκολία στο styling. Το Allie Cut ακολουθεί ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: δείχνει ανεπιτήδευτο, γεμάτο κίνηση και αβίαστα cool.

Τι είναι το Allie Cut;

Το Allie Cut είναι μια πιο σύγχρονη εκδοχή του shag haircut, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα layers, πλούσιες αφέλειες και αρκετό όγκο στην κορυφή του κεφαλιού. Οι άκρες παραμένουν ανάλαφρες, ενώ τα διαφορετικά μήκη δημιουργούν φυσική κίνηση και μια ελαφρώς ατημέλητη αισθητική που θυμίζει το effortless στιλ των αρχών των 00s.

Σε αντίθεση με άλλα shag κουρέματα που δείχνουν αρκετά «άγρια», το Allie Cut είναι πιο μαλακό και πιο θηλυκό. Διατηρεί την ανεπιτήδευτη διάθεση που χαρακτηρίζει τα shag cuts, αλλά με πιο ισορροπημένες γραμμές που κολακεύουν το πρόσωπο και κάνουν το αποτέλεσμα πιο ευκολοφόρετο.

Σε ποιες ταιριάζει;

Το συγκεκριμένο κούρεμα αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε φυσικά κυματιστά ή σγουρά μαλλιά, καθώς τα layers τους δίνουν ακόμα περισσότερη κίνηση και όγκο. Είναι επίσης ιδανικό για λεπτά μαλλια, αφού τα φιλαρίσματα δημιουργούν την αίσθηση μεγαλύτερης πυκνότητας.

Τι να ζητήσεις στο κομμωτήριο

Αν θέλεις να υιοθετήσεις το Allie Cut, ζήτησε ένα έντονα φιλαριστό shag με κοντά layers στην κορυφή, ανάλαφρες άκρες και «γεμάτες» αφέλειες. Το πιο σημαντικό είναι να ζητήσεις να διατηρηθεί η αίσθηση φυσικής κίνησης, αφού το συγκεκριμένο haircut δεν θα πρέπει να δείχνει υπερβολικά «στημένο», αλλά ανεπιτήδευτα cool.

Πώς να κάνεις styling

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Allie Cut είναι ότι δεν απαιτεί πολύπλοκο styling. Αν έχεις σπαστά μαλλιά, αρκεί ένας αφρός ή μια κρέμα για μπούκλες και στέγνωμα με φυσούνα για να αναδειχθεί το φιλάρισμα και η φυσική υφή των μαλλιών σου.

Αν τώρα έχεις ίσια μαλλιά, μπορείς να δημιουργήσεις χαλαρούς κυματισμούς με ένα ψαλίδι για μπούκλες, εναλλάσσοντας τη φορά κάθε τούφας ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει πιο φυσικό. Ολοκλήρωσε το look με ένα texturizing spray ή ένα sea salt spray για να αποκτήσεις αυτό το ανεπιτήδευτο, «lived-in» φινίρισμα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο κούρεμα.