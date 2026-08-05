10 διάφανα γαλλικά μανικιούρ για το απόλυτο clean girl look

«Καθαρά», πολυτελή και chic

Το γαλλικό μανικιούρ είναι από εκείνα τα looks που δεν χάνουν ποτέ πραγματικά τη θέση τους στη λίστα με τα trends. Κάθε χρόνο επιστρέφει ανανεωμένο με μια νέα εκδοχή του να γίνεται talk of the town. Aυτή τη φορά η νέα εμμονή των fashionistas είναι το διάφανο γαλλικό μανικιούρ, ίσως η πιο natural looking version του κλασικού mani.

Η τάση αυτή ακολουθεί τη φιλοσοφία του «quiet luxury» και της διακριτικής κομψότητας, που επικρατούν στην ομορφιά τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζονται έντονα χρώματα ή περίτεχνα σχέδια για να ξεχωρίσει ένα μανικιούρ. Με τη διάφανη βάση, την λεπτή άκρη και το λαμπερό του φινίρισμα, αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των νυχιών, προσφέροντας ένα καθαρό και αβίαστα chic αποτέλεσμα, ενώ κάνει τα άκρα να δείχνουν καλά περιποιημένα και καθαρά.

Είτε αγαπάς το μίνιμαλ στιλ, είτε αναζητάς ένα low maintenance μανικιούρ που θα παραμείνει κομψό για εβδομάδες, το διάφανο γαλλικό μανικιούρ είναι μια επιλογή που σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις. Ακολουθούν 10 looks για να πάρεις ιδέες και να δώσεις στο επόμενο μανικιούρ σου μια διαχρονική αλλά απόλυτα σύγχρονη πινελιά:

Γαλλικό μανικιούρ διάφανο: 10 looks για να διαλέξεις

Short

Baby

Almond

Oval

Chrome

Pink

Colorful

Soft

Natural

Classic