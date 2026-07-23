Διαχρονικά και απόλυτα θηλυκά

Το γαλλικό μανικιούρ είναι μία από εκείνες τις τάσεις που δεν χάνουν ποτέ τη γοητεία τους. Από το κλασικό λευκό tip μέχρι τις πιο σύγχρονες εκδοχές με χρώματα, chrome λεπτομέρειες και διαφορετικά σχήματα, το french mani συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας πάντα συνώνυμο της κομψότητας. Ανάμεσα στις πιο διαχρονικές και εκλεπτυσμένες παραλλαγές του ξεχωρίζει το γαλλικό μανικιούρ με ροζ βάση.

Η συγκεκριμένη εκδοχή διατηρεί την καθαρή, minimal αισθητική του κλασικού γαλλικού, αλλά προσθέτει μια πιο θηλυκή και φρέσκια πινελιά. Η ροζ βάση χαρίζει στα νύχια μια πιο υγιή, περιποιημένη όψη, σαν το φυσικό τους χρώμα να έχει ενισχυθεί διακριτικά.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του look; Η ευελιξία του. Μπορεί να δείχνει εξαιρετικά κομψό σε κοντά, τετράγωνα νύχια, πιο ρομαντικό σε σμυγδαλωτό σχήμα ή ακόμη πιο μοντέρνο σε μακριά, coffin νύχια. Είτε επιλέξεις την κλασική εκδοχή, είτε πειραματιστείς με ένα πιο λεπτό micro french tip, το γαλλικό μανικιούρ με ροζ βάση είναι η απόδειξη ότι τα απλά looks είναι μερικές φορές και τα πιο ωραία.

Από διάφανο baby pink μέχρι πιο γαλακτερές και milky αποχρώσεις, ιδού 10 looks με γαλλικό μανικιούρ με ροζ βάση για να διαλέξεις:

Γαλλικό μανικιούρ με ροζ βάση: 10 looks για να πάρεις ιδέες

Square

Tiny Pink

Oval

Short

Baby French

Pink Tips

Almond

Chrome

Soft

Hot Pink