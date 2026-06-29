Πλάγιο γαλλικό μανικιούρ: 8 μοντέρνα looks που θα σε γεμίσουν κομπλιμέντα
Βίκυ Χριστοπούλου
29 Ιουνίου 2026
Το γαλλικό μανικιούρ είναι από εκείνες τις τάσεις που δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα. Αντίθετα, κάθε σεζόν επιστρέφει ανανεωμένο, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο κλασικά σχέδια μπορούν να αποκτήσουν μια σύγχρονη, fashion-forward εκδοχή. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πλάγιο γαλλικό μανικιούρ, μια δημιουργική παραλλαγή που χαρίζει στα νύχια μια πιο ιδιαίτερη και κομψή αισθητική.
Αντί για τη χαρακτηριστική λευκή γραμμή στην άκρη του νυχιού, η χρωματική λεπτομέρεια τοποθετείται διαγώνια ή στο πλάι, δημιουργώντας ένα πιο μοντέρνο, μίνιμαλ και ταυτόχρονα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο nail trend καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα, γι' αυτό και έχει ήδη κερδίσει τις nail artists on αλλά και off social media.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η ευελιξία του. Μπορεί να υιοθετηθεί με κλασικές nude και λευκές αποχρώσεις για ένα διαχρονικό look ή να αποκτήσει πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα μέσα από έντονα χρώματα, μεταλλικά φινιρίσματα ή παστέλ τόνους που ταιριάζουν απόλυτα στο καλοκαίρι.
Αν αναζητάς έναν τρόπο να ανανεώσεις το αγαπημένο σου γαλλικό χωρίς να ξεφύγεις από την κομψότητα που το χαρακτηρίζει, το πλάγιο γαλλικό μανικιούρ είναι η πιο chic επιλογή της σεζόν. Ακολουθούν 8 looks για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:
Πλάγιο γαλλικό μανικιούρ: 8 looks για να διαλέξεις
Chocolate
Hot Pink
White
Light Blue
Swirls
Pastels
Rainbow
Black
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