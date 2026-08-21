Υιοθέτησε πρώτη την τάση στην φθινοπωρινή εκδοχή της

Το πουά έχει έναν τρόπο να επιστρέφει ξανά και ξανά στη μόδα, χωρίς ποτέ να δείχνει πραγματικά ξεπερασμένο. Το καλοκαίρι το είδαμε να πρωταγωνιστεί στα νύχια, άλλοτε μέσα από μικρά, διακριτικά dots και άλλοτε σε πιο playful εκδοχές που έδιναν χαρακτήρα ακόμη και στο πιο μίνιμαλ μανικιούρ. Και αν νόμιζες ότι μαζί με το καλοκαίρι θα αποχαιρετούσαμε και το polka dot trend, μάλλον ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς.

Τα πουά νύχια συνεχίζουν να κυριαρχούν και το φθινόπωρο, προσαρμοσμένα φυσικά στα χρώματα της εποχής. Οι πιο φωτεινές καλοκαιρινές βάσεις δίνουν τη θέση τους σε κρεμώδη nude, καφέ, burgundy, λαδί και βαθιές μπεζ αποχρώσεις, ενώ συνδυάζονται με dots σε ουδέτερα αλλά και πιο έντονα χρώματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μανικιούρ παιχνιδιάρικο, αλλά ταυτόχρονα κομψό και απόλυτα φορέσιμο.

Από ένα statement polka dot look μέχρι ένα πιο μίνιμαλ french mani με πουά tips, υπάρχουν πολλοί τρόποι να υιοθετήσεις την τάση χωρίς να δείχνει υπερβολική. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παίξεις με τις αποχρώσεις και την τοποθέτηση των dots και να βρεις την εκδοχή που ταιριάζει περισσότερο στο στιλ σου.

Ακολουθούν μερικά από τα ωραιότερα σχέδια για πουά νύχια που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το φθινόπωρο:

Νύχια πουά σχέδια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

B&W

Green Cat Eye

Burgundy

Clear

Beige

Black Cherry

Brown

Nude

French Tips

Blue & Chocolate

