Ποιες ρυτίδες; Αυτά είναι τα αντιγηραντικά κουρέματα τις «εξαφανίζουν»

Ό,τι καλύτερο για μετά τα 50

Καλές οι κρέμες κα οι οροί, αλλά το ήξερες υπάρχουν κουρέματα που κρύβουν τις ρυτίδες; Κι όμως, υπάρχουν cuts που μπορούν να καμουφλάρουν οπτικά τα σημάδια γήρανσης, κάνοντας τη συνολική εικόνα μας να δείχνει πιο νεανική. Ιδού τα πιο κολακευτικά, εκείνα που υιοθέτουν ξανά και ξανά οι πιο διάσημες celebrities:

3 +1 κουρέματα που κρύβουν τις ρυτίδες

Wispy Bangs

Αν θέλεις να καλύψεις διακριτικά τις γραμμές στο μέτωπο, τα wispy bangs είναι ίσως η πιο ασφαλής επιλογή. Πρόκειται για τις λεπτές, αέρινες αφέλειες που αγαπούν οι Γαλλίδες, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά μήκη και σχήματα προσώπου, δημιουργώντας ένα φυσικό και ανεπιτήδευτα κομψό αποτέλεσμα. Αν τα μαλλιά σου είναι λεπτά, μάλιστα, μπορούν να δώσουν και την αίσθηση περισσότερης κίνησης στο μπροστινό μέρος.

Classic Bangs

Για ένα πιο statement αποτέλεσμα, στρέψου στα blunt bangs, δηλαδή τις αυστηρές, ίσιες αφέλειες, οι οποίες φτάνουν μέχρι το ύψος τψν φρυδιών. Εδώ, όμως, χρειάζεται σωστή αναλογία. Τα πολύ βαριά και πυκνά bangs μπορεί να κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο «κλειστό». Για αυτό αξίζει να ζητήσεις από τον hairstylist σου μια ελαφρώς πιο ανάλαφρη εκδοχή, ιδιαίτερα αν τα χαρακτηριστικά σου είναι μικρά ή αν έχεις λεπτά μαλλιά.

Curtain bangs

Τα curtain bangs είναι σίγουρα η πιο πρακτική επιλογή. Χωρίζουν στη μέση και ανοίγουν προς τα πλαϊνά, δημιουργώντας ένα φυσικό πλαίσιο γύρω από το πρόσωπο και καμουφλάρωντας τέλεια «το πόδι της χήνας». Όταν έχουν μακρύ μήκος, μπορούν να ενσωματωθούν στα layers, κολακεύοντας έτσι και τα ζυγωματικά.

Side-swept Bangs

Τα side bangs, δηλαδή η πλαϊνή φράντζα, αποτελεί μια εξίσου κομψή επιλογή, η οποία μπορεί να καμουφλάρει τα σημάδια γήρανσης στο μέτωπο. Είναι ιδανικές για εσένα που θέλεις ένα πιο «εύκολο» look στο styling, και που θέλεις να αποφύγεις την αυστηρότητα μιας ίσιας αφέλειας.