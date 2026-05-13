Low Maintenanace: Τα εύκολα κουρέματα που δεν χρειάζονται styling για να δείχνουν κομψά

Θα σου λύσουν τα χέρια τώρα το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι θέλουμε τα πάντα πιο ανάλαφρα: ρούχα, αρώματα.... και φυσικά haircuts. Η ζέστη, η υγρασία, η θάλασσα και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας κάνουν τα πολύ απαιτητικά looks να μοιάζουν σχεδόν αδύνατα στην πράξη. Γι’ αυτό και τα κουρέματα που πρωταγωνιστούν φέτος είναι εκείνα που δείχνουν stylish χωρίς να χρειάζονται καθημερινό styling, θερμότητα ή ατελείωτο χρόνο μπροστά στον καθρέφτη. Από κοντά και δυναμικά cuts μέχρι ανάλαφρα layers, ακολουθούν τα εύκολα κουρέματα που συνδυάζουν άνεση, φρεσκάδα και ανεπιτήδευτο στιλ:

Τα πιο εύκολα κουρέματα του φετινού καλοκαιριού

Φιλαριστό καρέ

Το φιλαριστό καρέ παραμένει σταθερά ένα από τα πιο chic και πρακτικά κουρέματα του καλοκαιριού. Καθαρό, κομψό και μοντέρνο, μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο μαλλιών και κάθε σχήμα προσώπου χωρίς να δείχνει ποτέ βαρετό. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι διατηρεί το σχήμα του ακόμα και χωρίς έντονο styling, κάτι που το κάνει ιδανικό για όσες θέλουν ένα polished αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια. Λίγο texturizing spray ή ένα φυσικό στέγνωμα αρκούν για να αποκτήσει effortless χαρακτήρα και cool αισθητική.

Μακριά layers

Για όσες δεν θέλουν να αποχωριστούν το μήκος τους, τα μακριά layers είναι ίσως η πιο έξυπνη λύση. Το συγκεκριμένο κούρεμα λειτουργεί εξαιρετικά τόσο σε ίσια όσο και σε σπαστά μαλλιά, χαρίζει κίνηση και όγκο, ακόμα και χωρίς φρομάρισμα, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τη φυσική υφή. Το καλοκαίρι δείχνει ακόμα πιο όμορφο όταν τα μαλλιά στεγνώνουν φυσικά μετά τη θάλασσα, δημιουργώντας αυτό το ανεπιτήδευτο beachy αποτέλεσμα που δείχνει πάντα επίκαιρο και φρέσκο.

Pixie

Κοντό, δυναμικό και fashion-forward, το pixie cut χαρίζει ένταση στα χαρακτηριστικά του προσώπου και κάνει το καθημερινό styling παιχνιδάκι. Απόλυτα φυσικό ή με λίγη texturizing cream, δείχνει cool, φρέσκο και απόλυτα καλοκαιρινό. Παράλληλα, είναι ιδανικό για τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, αφού αφήνει τον αυχένα ελεύθερο, με αποτέλεσμα να διατηρείσαι δροσερή όλη τη μέρα.

Shag

Με έντονα layers, φυσικό όγκο και ανεπιτήδευτη κίνηση, το φιλαριστό shag είναι το ιδανικό κούρεμα για όσες αγαπούν το relaxed και λίγο πιο rock στιλ. Είναι ίσως το μόνο κούρεμα που δείχνει ακόμα καλύτερο όσο πιο φυσικό παραμένει. Η υγρασία και οι φυσικοί κυματισμοί του καλοκαιριού λειτουργούν υπέρ του, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται σχολαστικό styling. Ένας αφρός για έξτρα υφή ή λίγο sea salt spray αρκούν για να δημιουργήσουν αυτό το cool-girl hair look που βλέπεις να κυριαρχή στο street style.