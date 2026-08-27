Τελευταίο πεντικιούρ για φέτος το καλοκαίρι; Αυτό είναι το look που πρέπει να ζητήσεις

Κομψό και πολύ elegant

Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία, όμως όσο ο υδράργυρος χτυπάει ακόμα 40άρια κι εμείς φοράμε σανδάλια, υπάρχει και χώρος για ένα τελευταίο πεντικιούρ. Και αν ψάχνεις το look που θα κάνει τα πόδια σου να δείχνουν περιποιημένα, κομψά και διακριτικά λαμπερά, η απάντηση έρχεται από τη Νότια Κορέα και ακούει στο όνομα powder pedicure.

Στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για κάποια καινούρια ιδέα. Στην ουσία πρόκειται για μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του glazed pedicure, με τη διαφορά ότι εδώ όλη η προσοχή στρέφεται στην υφή, τη διαφάνεια και εκείνη την υπέροχη περλέ λάμψη που κάνει τα νύχια των ποδιών να μοιάζουν σχεδόν γυάλινα. Και ίσως αυτό ακριβώς να είναι το μυστικό της γοητείας του: είναι αρκετά ιδιαίτερο για να ξεχωρίζει, αλλά παραμένει τόσο μίνιμαλ ώστε να μη δείχνει υπερβολικό.

Το powder pedicure καλεί για μια πολύ απαλή, γαλακτώδη λευκή-ροζ απόχρωση, η οποία δεν είναι ούτε εντελώς οπάκ ούτε διάφανη. Από πάνω εφαρμόζεται μια διάφανη περλέ πούδρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα λευκό look που αφήνει να διακρίνεται ελαφρώς η φυσική όψη του νυχιού και ταυτόχρονα αντανακλά το φως με έναν πολύ διακριτικό τρόπο. Δεν έχει το έντονο chrome εφέ που βλέπαμε σε προηγούμενες τάσεις, ούτε την αυστηρότητα ενός κλασικού λευκού πεντικιούρ. Είναι πιο soft, πιο polished και, κυρίως, εξαιρετικά κομψό.

Σε ένα τέτοιο πεντικιούρ, η προετοιμασία είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με το χρώμα. Το σωστό σχήμα, τα προσεγμένα επωνύχια και η λεία επιφάνεια είναι απαραίτητα, καθώς η sheer βάση και η περλέ πούδρα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ατέλειες. Όσο πιο καθαρό είναι το αποτέλεσμα, τόσο πιο όμορφα αντανακλά το φως. Φυσικά εξίσου σημαντική είναι και η σωστή περιποίηση και ενυδάτωση των φτερνών για ένα πεντικιούρ που δείχνει πραγματικά chic και lux.