Τα καλύτερα σαμπουάν με χαμομήλι για πιο λεία και λαμπερά μαλλιά

Αν είσαι ξανθιά πρέπει οπωσδήποτε να τα δοκιμάσεις

Το χαμομήλι δεν είναι μόνο ένα χαλαρωτικό ρόφημα για το βράδυ. Εδώ και χρόνια αποτελεί ένα αγαπημένο συστατικό και στην περιποίηση των μαλλιών, κυρίως χάρη στην ήπια και καταπραϋντική του δράση. Στα σαμπουάν, το εκχύλισμά του μπορεί να προσφέρει μια πιο απαλή αίσθηση στο τριχωτό, ενώ παράλληλα χαρίζει στα μαλλιά φυσική λάμψη και πιο φωτεινή όψη.

Αν έχεις ξανθά ή ανοιχτόχρωμα μαλλιά, φυσικά ή βαμμένα, τότε μάλλον έχεις έναν ακόμη λόγο να το δοκιμάσεις. Το χαμομήλι είναι γνωστό για τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει τις πιο ζεστές, χρυσαφένιες ανταύγειες και κάνει το ξανθό να δείχνει πιο φωτεινό και λαμπερό. Προσοχή όμως, δεν απευθύνεται αποκλειστικά στις ξανθές. Στην πραγματικότητα, μπορεί να ενταχθεί στη ρουτίνα κάθε τύπου μαλλιών, ειδικά όταν αυτό που αναζητάς είναι μια πιο ήπια περιποίηση.

Ιδού τα καλύτερα σαμπουάν με χαμομήλι που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις αν θέλεις να κάνεις τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο λεία και λαμπερά:

Τα καλύτερα σαμπουάν με χαμομήλι

Chamomile Smooth & Shine Shampoo, Herbal Essence-Απόκτησέ το εδώ

Το σαμπουάν Herbal Essences Chamomile Smooth & Shine βοηθά να απομακρυνθούν αποτελεσματικά από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής όλοι οι ρύποι, η λιπαρότητα και τα υπολείμματα προϊόντων styling και άλλων καλλυντικών προϊόντων. Χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας, προετοιμάζει ιδανικά τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής για την περαιτέρω φροντίδα και ενισχύει τα αποτελέσματα των δραστικών συστατικών.

Chamomile Shampoo, Klorane-Απόκτησέ το εδώ

Κατάλληλο από τριών ετών και άνω, αυτό το σαμπουάν καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και χαρίζει φυσικές χρυσαφένιες ανταύγειες σε φυσικά, βαμμένα ή με ανταύγειες ξανθά μαλλιά. Το χαμομήλι, πλούσιο σε φυσικές κίτρινες χρωστικές ουσίες, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να φωτίσει απαλά όλες τις αποχρώσεις των ξανθών μαλλιών.

Frequent Use Gentle Daily Shampoo, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Το σαμπουάν Apivita Frequent Use Chamomile & Honey με βιολογικό μέλι και πανθενόλη, ενυδατώνει τα μαλλιά, ενώ τα εκχυλίσματα χαμομηλιού και καλεντούλας προστατεύουν από ερεθισμούς και διατηρούν την υγεία και τη ζωντάνια του τριχωτού της κεφαλής.

Botanic Therapy Sun-Kissed Chamomile Shampoo, Garnier-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένη με χαμομήλι και μέλι ανθέων, αυτή η σύνθεση επανορθώνει την κατεστραμμένη τρίχα, χαρίζει απαλότητα και αποκαλύπτει ένα λαμπερό ξανθό χρώμα με φυσικές αντανακλάσεις.