Πώς να φροντίζεις σωστά το δέρμα σου, χωρίς να υπερβάλλεις

Στην ομορφιά ο κανόνας είναι πάντα: less is more

Πολλές φορές, σε θέματα ομορφιάς τείνουμε να πιστεύουμε ότι «όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα». Ωστόσο, η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης στην περιποίηση του δέρματος δεν αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εάν για παράδειγμα, πλένεις το πρόσωπό σου περισσότερες από δύο φορές την ημέρα και παρατηρείς ότι το δέρμα σου γίνεται κόκκινο, ξηρό ή ερεθισμένο, μπορεί να αντιμετωπίζεις τις αρνητικές συνέπειες του υπερβολικού καθαρισμού.

Ο υπερβολικός καθαρισμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα τόσο του πολύ συχνού πλυσίματος του προσώπου, όσο και της χρήσης σκληρών προϊόντων φροντίδας. Όλα έχουν να κάνουν επίσης και με την ανθεκτικότητας της επιδερμίδας κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, το λιπαρό δέρμα μπορεί να έχει καλύτερη ανοχή στον συχνό καθαρισμό. Η πράξη όμως αυτή οδηγεί τελικά σε διαταραχή του δερματικού φραγμού.

Τα σημάδια που αποδεικνύουν την υπερβολή

Μικρά κόκκινα μπαλώματα γύρω από τα μάτια, το στόμα και τη μύτη

Φαγούρα στο δέρμα

Ερυθρότητα

Ξεφλουδισμένο δέρμα

Ξηρό δέρμα με αίσθηση τραβήγματος ή και καύσου

Εξάρσεις άλλων φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων

Πώς να φροντίσεις το δέρμα σου χωρίς να υπερβάλλεις

Για να αποφύγεις την υπερβολή στον καθαριμό, θα πρέπει να βεβαιωθείς ότι καθαρίζεις το δέρμα σου μία ή δύο φορές την ημέρα με χλιαρό νερό και ένα απαλό καθαριστικό. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο διπλός καθαρισμός όταν φοράς μακιγιάζ είναι απολύτως ασφαλής Μετά τον καθαρισμό, πρέπει να διασφαλίζεις ότι η επιδερμίδα σου ενυδατώνεται επαρκώς με ορό και ενυδατική κρέμα.