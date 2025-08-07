Summer breakouts: Πού οφείλονται και πώς να τα προλάβεις

Τα καλοκαιρινά breakouts δεν χρειάζονται επιθετική αντιμετώπιση

Το καλοκαίρι είναι η εποχή της ανεμελιάς, των διακοπών και των δροσερών εμφανίσεων. Για πολλούς όμως, συνοδεύεται και από μια ανεπιθύμητη «έκπληξη»: τα καλοκαιρινά breakouts. Σπυράκια σε μέτωπο, πηγούνι, πλάτη ή ακόμα και στο ντεκολτέ κάνουν την εμφάνισή τους και, πολύ συχνά, επιμένουν περισσότερο απ’ όσο θα θέλαμε.

Αν πιστεύεις πως φταίνε μόνο τα αντηλιακά ή ο ιδρώτας, η αλήθεια είναι λίγο πιο σύνθετη, αλλά απόλυτα διαχειρίσιμη.



Γιατί εμφανίζονται περισσότερα σπυράκια το καλοκαίρι;

Ο ιδρώτας και η λιπαρότητα αυξάνονται λόγω ζέστης. Όταν αναμιγνύονται με βαριά προϊόντα, makeup ή αντηλιακά με φαγεσωρογόνα συστατικά, δημιουργούν ένα τέλειο περιβάλλον για breakouts. Το δέρμα παραμένει υγρό και θερμό για περισσότερη ώρα, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη βακτηρίων - ειδικά σε σημεία που τρίβονται συχνά (όπως μέτωπο από καπέλα ή πλάτη από backpack). Χρήση προϊόντων το καλοκαίρι, που μπορεί να διαταράξουν τη φυσική ισορροπία του δέρματος.



Πώς να τα προλάβεις