Summer breakouts: Πού οφείλονται και πώς να τα προλάβεις
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
7 Αυγούστου 2025
Τα καλοκαιρινά breakouts δεν χρειάζονται επιθετική αντιμετώπιση
Το καλοκαίρι είναι η εποχή της ανεμελιάς, των διακοπών και των δροσερών εμφανίσεων. Για πολλούς όμως, συνοδεύεται και από μια ανεπιθύμητη «έκπληξη»: τα καλοκαιρινά breakouts. Σπυράκια σε μέτωπο, πηγούνι, πλάτη ή ακόμα και στο ντεκολτέ κάνουν την εμφάνισή τους και, πολύ συχνά, επιμένουν περισσότερο απ’ όσο θα θέλαμε.
Αν πιστεύεις πως φταίνε μόνο τα αντηλιακά ή ο ιδρώτας, η αλήθεια είναι λίγο πιο σύνθετη, αλλά απόλυτα διαχειρίσιμη.
Γιατί εμφανίζονται περισσότερα σπυράκια το καλοκαίρι;
- Ο ιδρώτας και η λιπαρότητα αυξάνονται λόγω ζέστης. Όταν αναμιγνύονται με βαριά προϊόντα, makeup ή αντηλιακά με φαγεσωρογόνα συστατικά, δημιουργούν ένα τέλειο περιβάλλον για breakouts.
- Το δέρμα παραμένει υγρό και θερμό για περισσότερη ώρα, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη βακτηρίων - ειδικά σε σημεία που τρίβονται συχνά (όπως μέτωπο από καπέλα ή πλάτη από backpack).
- Χρήση προϊόντων το καλοκαίρι, που μπορεί να διαταράξουν τη φυσική ισορροπία του δέρματος.
IG @cassdimicco
Πώς να τα προλάβεις
- Επένδυσε σε ένα ήπιο καθαριστικό με pH κοντά στο φυσικό. Μην πέσεις στην παγίδα των δυνατών αφρών που «στεγνώνουν» το δέρμα. Ένα ήπιο gel με σαλικυλικό οξύ σε χαμηλή συγκέντρωση (0,5%-1%) μπορεί να καθαρίσει σε βάθος χωρίς να προκαλέσει ερεθισμό.
- Αναζήτησε μη φαγεσωρογόνα αντηλιακά. Προτίμησε oil-free, water-based φόρμουλες με ματ φινίρισμα ή mineral-based αντηλιακά (με zinc oxide ή titanium dioxide). Είναι πιο φιλικά σε δέρματα με τάση ακμής και δεν φράζουν τους πόρους.
- Μην παραλείπεις την ενυδάτωση, απλώς άλλαξε υφή. Η λιπαρότητα δεν σημαίνει ενυδάτωση. Ένα ελαφρύ, gel-based moisturizer με υαλουρονικό οξύ ή νιασιναμίδη μπορεί να ρυθμίσει τη λιπαρότητα, να ενισχύσει τον επιδερμικό φραγμό και να μειώσει τις φλεγμονές.
- Αντικατάστησε τις επιθετικές θεραπείες με πιο φυσικά δραστικά. Αντί για έντονα peeling ή αλκοολούχα serum, δοκίμασε τη νιασιναμίδη που ρυθμίζει τη λιπαρότητα και μειώνει ερυθρότητα, την centella asiatica που ηρεμεί το ερεθισμένο δέρμα και την λευκή άργιλο που καθαρίζει απαλά χωρίς να απογυμνώνει το δέρμα.
- Ο ιδρώτας σε συνδυασμό με στενά ρούχα ή υφάσματα που δεν “αναπνέουν” προκαλούν breakouts στο σώμα. Επένδυσε σε βαμβακερά ρούχα και κάνε ντους αμέσως μετά την παραλία ή το γυμναστήριο.
