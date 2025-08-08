Το anti-aging συστατικό που πρέπει να αναζητάς στην καλοκαιρινή σου περιποίηση για ενίσχυση του κολλαγόνου

Αν θέλεις η επιδερμίδα σου να παραμείνει ελαστική, σφριγηλή και φωτεινή, μην περιμένεις το φθινόπωρο για να ξεκινήσεις την αντιγηραντική περιποίηση

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το δέρμα μας εκτίθεται περισσότερο στον ήλιο και σε άλλους εξωτερικούς επιβλαβείς παράγοντες, γι’ αυτό και η περιποίηση χρειάζεται έξυπνες επιλογές. Αν ο στόχος σου είναι να καταπολεμήσεις λεπτές γραμμές και χαλάρωση, η ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου είναι το πιο κρίσιμο σημείο, όπου πρέπει να εστιάσεις. Και ναι, μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση ρετινόλης, με απόλυτη ασφάλεια για τους θερινούς μήνες.



Τα συστατικά που ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου



IG @josephineskriver

Βιταμίνη C (Ασκορβικό Οξύ)

Η απόλυτη αντιοξειδωτική βιταμίνη που προστατεύει το κολλαγόνο από τη φθορά της UV ακτινοβολίας, συμμετέχει στη σύνθεση νέου κολλαγόνου και φωτίζει την επιδερμίδα, μειώνοντας τις δυσχρωμίες που δημιουργούνται από τον ήλιο. Χρησιμοποίησέ την καθημερινά το πρωί, πάντα σε συνδυασμό με αντηλιακό.



Πεπτίδια

Μικρά αμινοξέα που «μιλούν» στο δέρμα και του ζητούν να παράγει περισσότερο κολλαγόνο και ελαστίνη. Ιδανικά για χρήση πρωί και βράδυ, ακόμα και γύρω από τα μάτια.



IG @josephineskriver

Νιασιναμίδη (Βιταμίνη B3)

Ένα πολυδραστικό συστατικό που ενισχύει τη λειτουργία του δερματικού φραγμού, μειώνει την απώλεια νερού και προλαμβάνει τη χαλάρωση, συμβάλλοντας έμμεσα στην υποστήριξη της δομής του κολλαγόνου. Ιδανική για μικτές ή λιπαρές επιδερμίδες, και πολύ καλά ανεκτή από ευαίσθητο δέρμα.



Bakuchiol

Αν θες το αποτέλεσμα της ρετινόλης χωρίς τον κίνδυνο ερεθισμού ή φωτοευαισθησίας, τότε το Bakuchiol είναι η λύση. Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου, έχει αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση και είναι ασφαλές ακόμα και το καλοκαίρι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρωί και βράδυ.