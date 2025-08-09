Hypochlorous Acid: Το συστατικό που συνδυάζει ισχύ και απαλότητα στην καθημερινή περιποίηση

Η απάντηση σε σπυράκια, ρύπανση και μικρόβια

Όταν ακούς τη λέξη οξύ, ειδικά δίπλα στη λέξη χλωρίνη, το μυαλό σου πιθανότατα πάει σε προϊόντα καθαρισμού και όχι σε skincare. Όμως υπάρχει μια μορφή οξέος που έρχεται να ταράξει τα νερά της περιποίησης και της καθημερινής υγιεινής, και δεν είναι άλλη από το υποχλωριώδες οξύ (hypochlorous acid).

Πιο ισχυρό από την κοινή χλωρίνη όσον αφορά στην αντιβακτηριδιακή δράση, αλλά φυσικά παραγόμενο από το ίδιο το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αυτό το οξύ είναι απόλυτα ασφαλές για το δέρμα και υπόσχεται να γίνει το νέο hero product στη beauty και wellness ρουτίνα σου.

IG @matildadjerf





Υποχλωριώδες οξύ

Το Hypochlorous Acid (HOCl) είναι ένα φυσικό συστατικό που παράγεται από τα λευκά αιμοσφαίρια του σώματός μας ως άμυνα ενάντια στα μικρόβια και στις φλεγμονές.

Χάρη στην εξελιγμένη βιοτεχνολογία, σήμερα μπορεί να παραχθεί σε σταθερή μορφή και να ενσωματωθεί σε skincare και hygiene προϊόντα, χωρίς καθόλου ερεθιστικές ιδιότητες, χωρίς άρωμα και με μηδενική τοξικότητα.



IG @matildadjerf

Η δράση του

Το υποχλωριώδες οξύ λειτουργεί ως φυσικό απολυμαντικό και καταπραϋντικό, γι’ αυτό και η χρήση του έχει εκτοξευτεί σε προϊόντα για καθαρισμό προσώπου χωρίς ξέβγαλμα, καταπολέμηση ακμής και ερεθισμών, καταπράυνση μετά το ξύρισμα ή τις αισθητικές θεραπείες, καθώς και για επουλωτική φροντίδα μικροτραυμάτων ή σπυριών.

