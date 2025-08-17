Beauté την Κυριακή: Το DIY face mist που χαρίζει αίσθηση δροσιάς και φρεσκάδας

Φυσική ενυδάτωση και λάμψη με αγνά υλικά που έχεις στο σπίτι

Αν αγαπάς τη φρεσκάδα που προσφέρει ένα face mist, αλλά θέλεις να αποφύγεις τα χημικά και τα αρώματα του εμπορίου, έχουμε τη λύση! Φτιάξε το δικό σου DIY ενυδατικό spray προσώπου με 100% φυσικά υλικά, ιδανικό για καθημερινή χρήση, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Αναζωογονεί την επιδερμίδα στη στιγμή, ενυδατώνει χωρίς να βαραίνει, σταθεροποιεί το μακιγιάζ και σου χαρίζει αίσθηση δροσιάς κι αναζωογόνησης.



Υλικά

1/2 φλιτζάνι απεσταγμένο νερό

1 κ.σ. ροδόνερο (αναζωογονεί & ηρεμεί την επιδερμίδα)

1 κ.γ. αλόη βέρα gel (ενυδατώνει & καταπραΰνει)

4-5 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας ή χαμομηλιού (αντιφλεγμονώδες)

Ένα καθαρό μπουκαλάκι με spray

Οδηγίες