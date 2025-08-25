Αυτή είναι η μόνη 100% αποτελεσματική πράξη ενάντια στον σχηματισμό ρυτίδων

Μια κίνηση φροντίδας που κάνει πραγματικά τη διαφορά

Τον περασμένο Απρίλιο, δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Academy of Dermatology μια μελέτη που διεξήγαγε συνεντεύξεις με 62 Αμερικανούς δερματολόγους για να απαντήσει σε ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα για την περιποίηση της επιδερμίδας: τι εμποδίζει πραγματικά τον σχηματισμό ρυτίδων; Μια ομάδα ερευνητών ζήτησε από τους ειδικούς να κατατάξουν και να αξιολογήσουν 318 συστατικά περιποίησης της επιδερμίδας, αναλύοντας την αποτελεσματικότητά τους στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Όσον αφορά στη γήρανση του δέρματος, το 96,8% των δερματολόγων υπέδειξε το αντηλιακό, ειδικά αυτά με ορυκτά φίλτρα, ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο, στο ίδιο επίπεδο με τα ρετινοειδή. Ακολούθησαν η βιταμίνη C και τα χημικά αντηλιακά.

Το πιο ισχυρό αντιρυτιδικό; Το αντηλιακό

Τα φυσικά αντηλιακά δεν είναι ιδανικά μόνο για την πρόληψη του σχηματισμού ρυτίδων και λεπτών γραμμών, αλλά και για την αντιμετώπιση της ερυθρότητας του δέρματος - το 95,2% των δερματολόγων τα θεωρούν την πιο αποτελεσματική μέθοδο. Προτιμώνται έναντι των χημικών αντηλιακών, επειδή θεωρούνται πιο ήπια και καλύτερα ανεκτά από τους περισσότερους τύπους δέρματος, καθιστώντας τα πιο καθολικά και ασφαλέστερα, καθώς και φιλικά προς το περιβάλλον. Σε αντίθεση με ορισμένα χημικά αντηλιακά, δεν βλάπτουν το θαλάσσιο οικοσύστημα, σε τέτοιο βαθμό που σε ορισμένες χώρες είναι τα μόνα που έχουν εγκριθεί επειδή δεν αποτελούν κίνδυνο για τον ευαίσθητο κοραλλιογενή ύφαλο.

IG @alisontoby

Ένας πιθανός περιορισμός των αντηλιακών με βάση τα ορυκτά είναι ότι μπορεί να είναι παχύρρευστα και να αφήνουν ένα λευκό υπόλειμμα στο δέρμα, κάτι που είναι αναμφισβήτητα αντιαισθητικό, ειδικά σε πιο σκούρους τόνους δέρματος που φαίνονται γκρίζοι. Σήμερα, ωστόσο, η τελευταία γενιά αντηλιακών με βάση τα ορυκτά είναι ολοένα και πιο ελαφριά και ανεπαίσθητη, συχνά με απόχρωση που ταιριάζει σε κάθε τόνο δέρματος, καθιστώντας το προϊόν ένα πραγματικό «2-in-1» - αντηλιακό και λειαντική βάση. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρακτικό προϊόν, εύκολο στην εφαρμογή, ευχάριστο στη χρήση όλο το χρόνο και κατάλληλο για κάθε τύπο και χρώμα δέρματος.



Γιατί το αντηλιακό είναι ένα προϊόν αντιγήρανσης;

Οι ακτίνες UV, εκτός από το ότι προκαλούν ηλιακό έγκαυμα στο δέρμα, βλάπτουν το κολλαγόνο και την ελαστίνη, δύο πρωτεΐνες απαραίτητες για τη διατήρηση της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας του δέρματος. Η παραγωγή τους αρχίζει να μειώνεται από την ηλικία των 25 ετών και η επιταχυνόμενη αποικοδόμηση που προκαλείται από τις ακτίνες του ήλιου οδηγεί σε απώλεια τόνου, ελαστικότητας και εμφάνιση ρυτίδων. Η προστασία από τον ήλιο είναι επομένως απαραίτητη για την επιβράδυνση αυτής της διαδικασίας.

IG @alisontoby

Τα αντηλιακά με βάση τα ορυκτά, όπως το οξείδιο του ψευδαργύρου και το διοξείδιο του τιτανίου, λειτουργούν δημιουργώντας ένα φυσικό φράγμα που αντανακλά τις ακτίνες UV , σε αντίθεση με τα χημικά αντηλιακά, τα οποία τις απορροφούν πριν προλάβουν να βλάψουν το δέρμα. Επιπλέον, δεν προκαλούν υπερθέρμανση του δέρματος, όπως συμβαίνει με ορισμένα χημικά αντηλιακά, η οποία μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση ατελειών όπως το μέλασμα και η υπερμελάγχρωση. Όντας μη φαγεσωρογόνα, τα αντηλιακά με βάση τα ορυκτά είναι επίσης ιδανικά για ευαίσθητο ή επιρρεπές στην ακμή δέρμα.