Αυτό είναι το skincare συστατικό που λατρεύουν οι δερματολόγοι

Το skincare συστατικό που αναβαθμίζει κάθε skincare ρουτίνα

Στον κόσμο της ομορφιάς, τα skincare trends διαδέχονται το ένα το άλλο με ταχύτητα φωτός. Κάποια συστατικά όμως ξεχωρίζουν και καθιερώνονται ως game changers. Αν μέχρι σήμερα το υαλουρονικό οξύ θεωρούταν το απόλυτο συστατικό ενυδάτωσης, ήρθε η στιγμή να γνωρίσεις την εκτοϊνη - ένα πολυδύναμο μόριο που υπόσχεται να γίνει το νέο must συστατικό κάθε skincare ρουτίνας.

Η εκτοϊνη

Η εκτοϊνη είναι ένα φυσικό συστατικό που ανακαλύφθηκε σε μικροοργανισμούς που επιβιώνουν σε ακραία περιβάλλοντα, όπως έρημοι ή αλμυρές λίμνες. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί ανέπτυξαν την ικανότητα να προστατεύονται από το στρες και την αφυδάτωση χάρη στην εκτοϊνη. Σήμερα, η ίδια αυτή ιδιότητα αξιοποιείται στη δερματολογία και την κοσμετολογία.

IG @lovisabarkman

Τα οφέλη της για το δέρμα

Η εκτοϊνη δεσμεύει και συγκρατεί μόρια νερού στο δέρμα, προσφέροντάς του παρατεταμένη βαθιά ενυδάτωση. Παράλληλα, θωρακίζει το δέρμα απέναντι σε ελεύθερες ρίζες και περιβαλλοντικούς ρύπους. Είναι ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες που ταλαιπωρούνται από ερεθισμούς, κοκκινίλες ή ξηρότητα. Μειώνει το οξειδωτικό στρες και συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικότητας και της σφριγηλότητας. Δημιουργεί μια «ασπίδα» προστασίας, μειώνοντας την απώλεια υγρασίας και ενδυναμώνοντας την άμυνα του δέρματος.

IG @lovisabarkman

Εκτοϊνη vs Υαλουρονικό Οξύ

Αν και το υαλουρονικό οξύ είναι ο «χρυσός» της ενυδάτωσης, η εκτοϊνη φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Δεν προσφέρει μόνο υγρασία, αλλά και προστασία από το περιβάλλον, πρόληψη ερεθισμών και αντιγηραντική δράση. Για αυτό και πολλοί δερματολόγοι τη θεωρούν τον ανερχόμενο «ήρωα» στο skincare.