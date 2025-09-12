Το κορεατικό μυστικό ομορφιάς για καθαρή και λαμπερή επιδερμίδα

Η δύναμη των peeling pads στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης

Οι Κορεάτισσες είναι πάντα ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την ομορφιά! Φημίζονται για την πολυεπίπεδη ρουτίνα περιποίησης που ακολουθούν και την έμφαση που δίνουν στη φροντίδα του δέρματός. Ένα από τα πιο αγαπημένα και αποτελεσματικά βήματα που ακολουθούν και έχουν γίνει παγκόσμιο trend είναι τα pads απολέπισης.

Πρόκειται για μικρούς, συνήθως διπλής όψης, δίσκους βαμβακιού ή υφάσματος, εμποτισμένους με ήπια οξέα (AHA, BHA, PHA), καταπραϋντικά συστατικά και ενυδατικά εκχυλίσματα. Χρησιμοποιούνται μετά τον καθαρισμό, πριν τον ορό ή την κρέμα, για να απομακρύνουν νεκρά κύτταρα, λιπαρότητα και ρύπους που «θολώνουν» τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας.

Τα peeling pads προσφέρουν απαλή, αλλά αποτελεσματική απολέπιση χωρίς τον ερεθισμό των παραδοσιακών scrubs. Χαρίζουν άμεση λάμψη, χάρη στην εξομάλυνση της υφής του δέρματος. Συγχρόνως, ενισχύουν τη δράση των καλλυντικών που ακολουθούν, αφού το δέρμα απορροφά καλύτερα τα δραστικά συστατικά. Είναι εξαιρετικά πρακτικά και ευκολα στη χρήση και αποτελούν την ιδανική επιλογή για όλες τις γυναίκες που δεν έχουν χρόνο για περίπλοκα βήματα φροντίδας.

Πώς να εντάξεις τα peeling pads στη ρουτίνα σου

Καθάρισε το πρόσωπο με το αγαπημένο σου cleanser.

Πέρασε απαλά το pad σε όλο το πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

Άφησε τα δραστικά συστατικά να δράσουν για 1-2 λεπτά.

Συνέχισε με τον ορό και την ενυδατική σου κρέμα.

Beauty tip: Το πρωί, μην ξεχάσεις να εφαρμόσεις το αντηλιακό σου. Είναι απαραίτητο μετά από κάθε μορφή απολέπισης.