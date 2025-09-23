Είναι τα πολυνουκλεοτίδια το μέλλον της αισθητικής ιατρικής;

Το ακούμε και το διαβάζουμε ολοένα και συχνότερα, όμως πώς πραγματικά ωφελούν τα πολυνουκλεοτίδια την επιδερμίδα μας;

Η αισθητική ιατρική επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη φυσική βελτίωση της εμφάνισης του προσώπου, εστιάζοντας σε αποτελεσματικές θεραπείες που δεν αφήνουν ίχνη. Εκτός από τα fillers και την αλλαντική τοξίνη (BTX), των οποίων τα αποτελέσματα είναι σίγουρα ορατά και διορθωτικά, υπάρχουν πολλές θεραπείες σχεδιασμένες για όσους θέλουν απλώς να διατηρήσουν την ελαστικότητα και τη φρεσκάδα του δέρματός τους, χωρίς να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά τους, επιβραδύνοντας τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος. Μεταξύ αυτών, μια από τις πιο δημοφιλείς είναι η βιοαναζωογόνηση, η οποία αποτελείται από ενέσεις που συνήθως περιέχουν υαλουρονικό οξύ, αλλά και αμινοξέα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά συστατικά. Αυτές πραγματοποιούνται στο εξωτερικό στρώμα του δέρματος και στοχεύουν στην τόνωση της παραγωγής κολλαγόνου και ελαστίνης.



Είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία, ελάχιστα επώδυνη που δεν αφήνει ορατά σημάδια, εκτός από μερικούς μικρούς μώλωπες που εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες. Τα αποτελέσματά της είναι μακράς διαρκείας, ειδικά αν οι τρεις πρώτες συνεδρίες πραγματοποιηθούν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και στη συνέχεια συνεχιστούν για συντήρηση. Αγαπημένη για τα πολλά θετικά της αποτελέσματα, υπάρχουν πλέον αρκετές εκδοχές, οι οποίες χρησιμοποιούν ολοένα και πιο αποτελεσματικά δραστικά συστατικά, όπως πολυνουκλεοτίδια. Αυτές είναι αλυσίδες νουκλεϊκού οξέος, η βάση του DNA και του RNA, ικανές να διεισδύσουν βαθύτερα και να είναι πιο αποτελεσματικές και να κάνουν την βιοαναζωογόνηση πιο αποτελεσματική.



Η Κιμ Καρντάσιαν τα έκανε πολύ δημοφιλή, όταν σε ένα επεισόδιο του διάσημου οικογενειακού ριάλιτι σόου της, εξήγησε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία με σπέρμα σολομού. Στην πραγματικότητα, χρειάζεται μια μικρή διευκρίνιση: αυτά που εγχέονται στο δέρμα της Κιμ και άλλων celebrities μέσω μικροβελονισμού είναι ομόλογα ανθρώπινων πολυνουκλεοτιδίων, αλλά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, που ονομάζονται εξωσώματα. Στην Ευρώπη, αυτά που προέρχονται από ζώα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αισθητική ιατρική.

Τι είναι τα πολυνουκλεοτίδια και πώς χρησιμοποιούνται;

Τα πολυνουκλεοτίδια, όντας συμβατά με το δέρμα μας, είναι πραγματικά αποτελεσματικά στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης και στη σημαντική βελτίωση του προσώπου. Τα πολυνουκλεοτίδια αποτελούν μέρος της τελευταίας γενιάς βιοαναζωογόνησης , ξεπερνώντας τα ενισχυτικά δέρματος με υαλουρονικό οξύ, επειδή ξεπερνούν την απλή ενυδάτωση. Συνιστώνται επομένως για όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από απλή ενυδάτωση, αλλά μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Στην πραγματικότητα, διεγείρουν τους ινοβλάστες, επιταχύνοντας την παραγωγή κολλαγόνου, τόσο τύπου Ι όσο και τύπου III. Είναι αυτονόητο ότι το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο συνολικό, αλλά και στη δομή του δέρματος, το οποίο θα είναι πιο ελαστικό και, όχι μόνο αυτό, θα βελτιωθεί και η υφή του.

Αλλά τα πολυνουκλεοτίδια δεν σταματούν εκεί. Προάγουν επίσης την αναγέννηση κατεστραμμένων, ατροφικών και γερασμένων ιστών, γι' αυτό και συνιστώνται για άτομα όλων των ηλικιών, ακόμη και για άτομα με ουλές ή κηλίδες. Εφαρμόζονται ενδοδερμικά,«και μπορούν εύκολα να αναμειχθούν με υαλουρονικό οξύ. Συνιστάται μία θεραπεία κάθε 2-4 εβδομάδες για συνολικά τρεις συνεδρίες, ακολουθούμενη από μία συνεδρία κάθε 2-4 μήνες για συντήρηση.