Μπορεί ο τύπος του δέρματός σου να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου;

Πώς πραγματικά αντιδρά το δέρμα καθώς μεγαλώνουμε;

Στον κόσμο της ομορφιάς έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τέσσερις βασικούς τύπους δέρματος: ξηρό, λιπαρό, μεικτό και κανονικό. Οι περισσότεροι από εμάς ταυτιζόμαστε με έναν από αυτούς και φροντίζουμε το πρόσωπό μας με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση. Όμως, ισχύει ότι ο τύπος του δέρματος είναι «σταθερός» καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής μας ή μήπως μπορεί να αλλάξει όσο περνούν τα χρόνια;

Η φύση του δέρματος δεν είναι απόλυτα σταθερή

Ο τύπος του δέρματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα γονίδια, ωστόσο η καθημερινότητα και οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να τον μεταβάλλουν. Η ηλικία, οι ορμονικές αλλαγές, οι κλιματικές συνθήκες, ακόμα και οι συνήθειες περιποίησης, επηρεάζουν την ισορροπία της επιδερμίδας. Έτσι, ένα δέρμα που ήταν λιπαρό στην εφηβεία, μπορεί να γίνει πιο ξηρό στην ενήλικη ζωή, ενώ ένα κανονικό δέρμα μπορεί να εμφανίσει τάσεις ευαισθησίας με την πάροδο του χρόνου.

Παράγοντες που επηρεάζουν τον τύπο του δέρματος

Ηλικία: Με τα χρόνια η παραγωγή σμήγματος μειώνεται, κάνοντας το δέρμα πιο ξηρό και λιγότερο ελαστικό.

Ορμόνες: Εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση ή ορμονικές διαταραχές μπορούν να μετατρέψουν ένα κανονικό δέρμα σε λιπαρό ή το αντίθετο.

Κλιματικές συνθήκες: Η υγρασία, το κρύο, η ζέστη ή η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζουν την ισορροπία της επιδερμίδας.

Συνήθειες: Διατροφή, στρες, έλλειψη ύπνου και κάπνισμα είναι σημαντικοί παράγοντες που αλλάζουν την εικόνα του δέρματος.

Περιποίηση: Η χρήση ακατάλληλων καλλυντικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ερεθισμούς ή υπερβολική λιπαρότητα.

Πώς να αναγνωρίσεις αν έχει αλλάξει ο τύπος του δέρματός σου

Αν παρατηρήσεις ότι τα προϊόντα που κάποτε σου ταίριαζαν δεν έχουν πλέον την ίδια αποτελεσματικότητα ή προκαλούν ερεθισμούς, πιθανόν ο τύπος του δέρματός σου να έχει μεταβληθεί. Ένα δέρμα που γυαλίζει λιγότερο, εμφανίζει αίσθηση τραβήγματος μετά τον καθαρισμό ή έχει συχνά κοκκινίλες, στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι χρειάζεται διαφορετική φροντίδα.

Τι μπορείς να κάνεις

1.Επανεκτίμηση της ρουτίνας σου. Κάνε έναν «έλεγχο» στα προϊόντα σου κάθε 6-12 μήνες. Μήπως η κρέμα ημέρας σου είναι πια πολύ βαριά ή αντίθετα ανεπαρκής;

2.Συμβουλεύσου τον δερματολόγο σου. Μπορεί να σε κατευθύνει με πιο ακριβή διάγνωση.

3.Επένδυσε σε προϊόντα με ήπια, ισορροπημένα συστατικά (π.χ. υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη, αντιοξειδωτικά) ταιριάζουν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιδερμίδας.

4.Η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η καλή ενυδάτωση είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για να κρατήσεις το δέρμα σου υγιές.