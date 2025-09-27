Τα 3 συστατικά που ενυδατώνουν και προσφέρουν θρέψη στο δέρμα

Εξισορροπήσουν και να επαναφέρουν την άνεση στην επιδερμίδα

Αν υπάρχει ένα πράγμα που όλες επιδιώκουμε όσον αφορά στην περιποίηση της επιδερμίδας μας, αυτό είναι η ενυδάτωση. Είναι αυτό που κάνει την επιδερμίδα μας να λάμπει. Είναι το «κλειδί» για μια πιο γεμάτη και σφριγηλή επιδερμίδα και είναι το μυστικό για μια επιδερμίδα που νιώθει ισορροπημένη και άνετη από το πρωί μέχρι το βράδυ

Με τα κατάλληλα συστατικά, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η επιδερμίδα μας θα παραμένει ενυδατωμένη και ισορροπημένη σε κάθε βήμα της ρουτίνας περιποίησης της επιδερμίδας μας- ακόμα και κατά την αφαίρεση του μακιγιάζ. Ποια είναι όμως αυτά τα τρία συστατικά που υπόσχονται μια πιο υγιή και ενυδατωμένη επιδερμίδα, γεμάτη θρέψη;

1.Ceramides

Τα ceramides είναι φυσικά βιολιπίδια που παρέχουν έως και το 50% της δομής του δέρματος, δημιουργώντας ένα στρώμα που μοιάζει με ασπίδα και προστατεύει από τους περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, διατηρώντας παράλληλα την υγρασία. Καθώς μεγαλώνουμε, ωστόσο, η ποιότητα και η ποσότητα των ceramides μειώνεται, επομένως η τοπική τους προσθήκη είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αναπληρώσουμε τα επίπεδά τους και να διατηρήσουμε το δέρμα μας υγιές και ενυδατωμένο. Επιπλέον, επειδή εμφανίζονται φυσικά, είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευαίσθητων επιδερμίδων.

IG @emilietommerberg





2.Φυτικά έλαια

Πολλά από τα έλαια που υπάρχουν φυσικά στα φυτά έχουν μεταμορφωτικές επιδράσεις στο δέρμα μας - ιδιαίτερα όσον αφορά στην παροχή θρέψης. Για παράδειγμα το έλαιο αβοκάντο, το οποίο ενυδατώνει, καταπραΰνει και προάγει την ελαστικότητα. Ή το έλαιο από σπόρους αγριοτριανταφυλλιάς που φωτίζει και ανανεώνει την υφή της.



IG @emilietommerberg

3.Σκουαλάνιο

Ένα ενυδατικό συστατικό που ταιριάζει απόλυτα με το φυσικό έλαιο που παράγεται στο ανθρώπινο δέρμα. Το σκουαλάνιο διεισδύει βαθιά και θρέφει άμεσα, ενισχύοντας παράλληλα τον φυσικό φραγμό του δέρματος.

