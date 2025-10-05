Beauté την Κυριακή: Πού, πότε και πώς να εφαρμόζεις σωστά την κρέμα ματιών

Η σωστή εφαρμογή της κρέμας ματιών είναι καθοριστική για τα αποτελέσματα που παρατηρείς καθημερινά στον καθρέφτη σου

Οι περισσότεροι λάτρεις της περιποίησης προσώπου γνωρίζουν καλά ότι μια καλή κρέμα ματιών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Όμως ξέρεις πραγματικά πού και πώς πρέπει να την εφαρμόζεις για να αποκομίσεις το μέγιστο όφελος;

Σύμφωνα με τους δερματολόγους, η κρέμα ματιών είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια και έχει διαφορετική σύνθεση από τις κοινές ενυδατικές κρέμες προσώπου. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένες ανάγκες: μαύρους κύκλους, πρηξίματα ή λεπτές γραμμές. Παράλληλα, χρησιμοποιούν πιο ήπιες φόρμουλες, αφού το δέρμα των βλεφάρων είναι έως και τέσσερις φορές πιο λεπτό από το υπόλοιπο πρόσωπο.

Πού εφαρμόζεται

Κάτω από τα μάτια: Η πιο κλασική περιοχή εφαρμογής είναι ο κύκλος κάτω από τα μάτια, εκεί όπου συχνά εμφανίζονται μαύροι κύκλοι και πρήξιμο. Άπλωσε με απαλές ταμποναριστές κινήσεις από την εσωτερική προς την εξωτερική γωνία.

Στην εξωτερική γωνία (πόδι της χήνας): Εδώ σχηματίζονται οι πρώτες λεπτές γραμμές. Μια κρέμα με αντιοξειδωτικά ή πεπτίδια μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και απαλύνση τους.

Στο κόκκαλο του φρυδιού: Πολλές φορές παραλείπουμε αυτό το σημείο, όμως η περιοχή αυτή χρειάζεται ενυδάτωση. Προσοχή: μην εφαρμόζεις κρέμα ματιών στο κινητό βλέφαρο, εκτός αν το προϊόν αναγράφει ότι είναι κατάλληλο και για εκεί.

Στο πάνω μέρος των ζυγωματικών: Η σωστή εφαρμογή εκτείνεται λίγο πιο κάτω από την κόγχη, ώστε το προϊόν να διαχέεται φυσικά προς τα πάνω.



IG @negin_mirsalehi

Πότε εφαρμόζεται

Οι ειδικοί συνιστούν δύο φορές την ημέρα – πρωί και βράδυ. Το πρωί, προτίμησε μια κρέμα ματιών με καφεΐνη ή βιταμίνη C για να μειώσεις το πρήξιμο και να φωτίσεις το βλέμμα. Το βράδυ, ιδανικές είναι οι πιο θρεπτικές συνθέσεις με υαλουρονικό οξύ, ρετινόλη ή πεπτίδια.

IG @negin_mirsalehi





Πώς εφαρμόζεται

Εφάρμοσέ την σε καθαρό, στεγνό δέρμα (μετά τον ορό και πριν την ενυδατική σου κρέμα). Χρησιμοποίησε τον παράμεσο για πιο απαλή πίεση. Μην απλώνεις υπερβολική ποσότητα - ένα μέγεθος αντίστοιχο ενός κόκκου ρυζιού για κάθε μάτι αρκεί.

