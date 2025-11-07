Το μυστικό για αψεγάδιαστη επιδερμίδα είναι ο σωστός καθαρισμός σε δύο βήματα

Άλλες "δοξάζουν" τις facialists τους κι άλλες προτείνουν ρουτίνες 10 βημάτων ή πανάκριβα προϊόντα περιποίησης. Όλες όμως οι γυναίκες που έχουν πραγματικά αλαβάστρινη επιδερμίδα έχουν ένα κοινό, μια κοινή πρακτική που ακολουθούν ευλαβικά κάθε βράδυ: το double cleansing. Τι είναι ο διπλός καθαρισμός λοιπόν και για ποιες επιδερμίδες είναι ιδανικός;

Τι είναι ο διπλός καθαρισμός;

Ο διπλός καθαρισμός, όπως μαρτυρά το όνομά του, είναι o καθαρισμός του προσώπου σε δύο στάδια. Το πρώτο βήμα γίνεται με ένα προϊόν με βάση το λάδι, όπως ένα cleansing oil ή ένα cleansing balm, το οποίο θα αφαιρέσει τα λιπαρά κατάλοιπα, όπως αντηλιακά, μακιγιάζ και σμήγμα και το δεύτερο γίνεται με ένα προϊόν με βάση το νερό, όπως ένα cleansing gel ή foam, που θα απομακρύνει ρύπους και σκόνη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του διπλού καθαρισμού;

Ο βασικός λόγος που το double cleansing λατρεύεται τόσο στην Κορέα, αλλά και από τις skincare addicts του δυτικού κόσμου είναι ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να καθαραριστούν οι πόροι σε βάθος. Έτσι αποτρέπεται η συσσώρευση σμήγματος και ρύπων, ενώ διευκολύνεται η απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων από την επιφανειακή στοιβάδα της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμη να δεχτεί τα επόμενα στάδια περιποίησης, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που θα εφαρμοστούν. Πρόκειται για ένα skincare ritual που είναι ιδανικό για κάθε τύπο επιδερμίδας και ειδικά για τις μικτές και λιπαρές.

Πώς να κάνεις διπλό καθαρισμό

Ξεκίνησε με στεγνή επιδερμίδα και εφάρμοσε μια μικρή ποσότητα από το έλαιο ή το balm καθαρισμού της επιλογής σου κάνοντας απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις σε ολόκληρο το πρόσωπο. Έπειτα, βρέξε τα χέρια σου και συνέχισε το μασάζ, μετατρέποντας έτσι το έλαιο σε γαλάκτωμα. Αφού το απομακρύνεις με άφθονο νερό, προχώρησε στο δεύτερο βήμα του double cleansing, ξεκινώντας το μασάζ με ένα προϊόν καθαρισμού με βάση το νερό. Αφού το ξεβγάλεις, στέγνωσε το πρόσωπό σου με ταμποναριστές κινήσεις χρησιμοπιοώντας μια καθαρή πετσέτα και προχώρησε στην εφαρμογή του αγαπημένου σου ορού και κρέμας.