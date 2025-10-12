Το καλύτερο ritual φροντίδας για εσένα που έχεις δερματίτιδα, έκζεμα ή πολύ ξηρή επιδερμίδα

Μπορεί να μην είσαι fan του porridge ή ακόμα και των banana oat pancakes για το πρωινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η βρώμη δεν έχει θέση στη ζωή σου, αφού είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα wholesome snack. Στην πραγματικότητα, θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά συστατικά για την καταπράυνση του ευαίσθητου ή ερεθισμένου δέρματος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που όλες οι wellness lovers κάνουν σε εβδομαδιαία βάση oat soaks ή αλλιώς μπάνιο με βρώμη. Δες παρακάτω πώς αλλά και γιατί αξίζει να υιοθετήσεις κι εσύ αυτήν την τόσο ευεργετική συνήθεια:

Γιατί να κάνεις μπάνιο με βρώμη;

Η βρώμη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες κι έτσι βοηθά στην ανακούφιση του δέρματος και την καταπράυνση του κνησμού, ενώ χάρη στην τραχιά υφή της κάνει πολύ ήπια απολέπιση, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας. Η ζελατινώδης υφή που αποκτά στο νερό βοηθά στην ανακούφιση της ψωρίασης, της δερματίτιδας και του εκζέματος, ενώ χάρη στην β-γλουτένη που περιέχει, δημιουργεί ένα ενυδατικό προστατευτικό στρώμα στο δέρμα, ενισχύοντας έτσι τον επιδερμικό φραγμό και εξοσορροπώντας το μικροβίωμα του δέρματος. Και το καλύτερο; Η βρώμη είναι 100% φυσική, υποαλλεργική και ιδανική ακόμα και για τις πιο απαιτητικές επιδερμίδες.

Πώς να κάνεις ένα μπάνιο με βρώμη

Γέμισε την μπανιέρα σου με ζεστό -όχι καυτό!- νερό και ρίξε μέσα αλεσμένη βρώμη. Βυθίσου σε αυτή και χαλάρωσε. Μείνε εκεί για τουλάχιστον 30 λεπτά ή μέχρι το νερό να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, ξεπλύσου με καθαρό, χλιαρό νερό κι αν το επιθυμείς προχώρησε σε ένα κανονικό ντους, ιδανικά χρησιμοποιώντας ένα μη αφρίζον, ήπιο αφρόλουτρο με κολλοειδής βρωμη, το οποίο να είναι κατάλληλο για δέρματα, που παρουσιάζουν δερματίτιδα ή έκζεμα. Μόλις βγεις από το ντους κι όσο η επιδερμίδα σου είναι ακόμα νωπή, "κλείδωσε" την υγρασία χρησιμοποιώντας μία ενυδατική λοσιόν χωρίς άρωμα, ιδανική για ευαίσθητα δέρματα, ή ακόμα και μία body lotion με colloidal oatmeal.