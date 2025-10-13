Η Φρίντα Μιχαηλίδου είναι η ερευνήτρια που "αιχμαλώτισε" τα αρώματα του Ολύμπου χωρίς να κόψει ούτε ένα φύλλο

Η γυναίκα που αρνήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην ακρίβεια του εργαστηρίου και τη μαγεία της δημιουργίας μιλάει στο JennyGr για τη βιώσιμη αρωματοποιία

Υπάρχουν αρώματα που φοριούνται και αρώματα που αφηγούνται ιστορίες. Οι δημιουργίες της OLYMRA ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Γεννημένη εκεί που συναντιούνται η επιστήμη, η μυθολογία και η φύση, η OLYMRA είναι το δημιούργημα μιας γυναίκας που αρνήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην ακρίβεια του εργαστηρίου και τη μαγεία της δημιουργίας. Με καταγωγή από την Κρήτη και καρδιά ριζωμένη στον Όλυμπο, η ιδρύτρια του brand, Φρίντα Μιχαηλίδου, συνδυάζει τις γνώσεις της ως λέκτορας στο ETH Ζυρίχης και την αναγνώριση της από το MIT Technology Review ως Innovator Under 35, για να φέρει στον κόσμο αρώματα που σέβονται και προστατεύουν τη φύση, αποδεικνύοντας ότι η πολυτέλεια μπορεί να είναι βιώσιμη.

Η Φρίντα Μιχαηλίδου, η ερευνήτρια που αποτύπωσε την αύρα του Ολύμπου σε άρωμα μιλάει στο JennyGr

Με την υπογραφή της πράσινης χημείας και της πολιτισμικής μνήμης, το brand καταγράφει, για πρώτη φορά παγκοσμίως, το άρωμα φυτών που δεν μπορούν να συλλεχθούν, και τα "μεταφράζει" σε niche αρώματα υψηλής τέχνης. Κάθε σταγόνα είναι μια ωδή στη φύση, μια υπόσχεση για ένα μέλλον όπου η επιστήμη και η ευαισθησία μπορούν να συνυπάρξουν. Και όλα ξεκινούν από την πιο απλή, αλλά βαθιά ριζωμένη ανάγκη: "να προστατεύσουμε ό,τι είναι σπάνιο και ιερό", όπως λέει η ίδια η ιδρύτρια της OLYMRA. Κάπως έτσι αποφασίσαμε να μιλήσουμε μαζί της, θέλοντας να μάθουμε περισσότερα τόσο για την OLYMRA, όσο και για αυτό το νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην αρωματοποιία:

Τι πυροδότησε την αγάπη σας για τη βιώσιμη αρωματοποιία;

Από παιδί μεγάλωσα κοντά στη φύση, κοντά στα βουνά, τις μυρωδιές των βοτάνων, τον καθαρό αέρα. Είχα δύο μεγάλες αγάπες: την επιστήμη και την τέχνη, και το άρωμα ήταν πάντα κάπου ανάμεσά τους. Θυμάμαι να διαβάζω με πάθος National Geographic, να πειραματίζομαι με τα chemistry sets και να «κλέβω» τα αρώματα της μητέρας μου. Οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι γεμάτες αντιθέσεις και αρώματα: άγρια ρίγανη, θυμάρι, τσάι του βουνού, αλλά και η Κρήτη, ο τόπος της μητέρας μου, με το αλμυρό θαλασσινό αεράκι να μπλέκεται με τη σκόνη του καλοκαιριού και τα ξερά βότανα. Αργότερα σπούδασα χημεία και έζησα σε πολλές διαφορετικές χώρες δουλεύοντας πάνω στην πράσινη χημεία. Η αγάπη μου για το άρωμα μεγάλωνε παράλληλα με μένα. Ήταν θέμα χρόνου να συνδέσω τις δύο μου μεγάλες αγάπες, την επιστήμη και την τέχνη, σε έναν κοινό δρόμο που συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την ακρίβεια. Στο άρωμα βρήκα τον ιδανικό διάλογο ανάμεσα στη γνώση και την τέχνη.

Ήθελα να αποδείξω ότι μπορείς να δημιουργήσεις αρώματα που αγγίζουν την ψυχή, χωρίς να καταστρέφεις τη φύση, αλλά προστατεύοντάς την. Έτσι γεννήθηκε η αγάπη μου για τη βιώσιμη αρωματοποιία: από την ανάγκη να προστατεύσουμε ό,τι είναι σπάνιο και ιερό.

Λευτέρης Κηπόπουλος

Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η OLYMRA, σωστά;

Η OLYMRA ξεκίνησε ως επιστημονικό project στο ETH Zurich, σχεδόν «ακατόρθωτο». Αρχικά ήταν ένα «blue sky» ερευνητικό έργο, όταν ήμουν λέκτορας εκεί. Ένα όραμα που πολλοί θεωρούσαν «υπερβολικά φιλόδοξο», γιατί συνδύαζε επιστήμη, τέχνη και βιωσιμότητα. Όμως το Collegium Helveticum (ένα ινστιτούτο στο ETH Zurich) πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε την ευκαιρία να το αναπτύξω. Έτσι, εκπλήρωσα ένα μεγάλο μου όνειρο: να καταγράψω για πρώτη φορά το άρωμα φυτών που δεν μπορεί κανείς να μαζέψει. Από εκεί προέκυψε η ιδέα να χτίσω ένα brand που ενώνει επιστήμη, φύση και μύθο. Σήμερα, η OLYMRA είναι το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και της επιθυμίας μου να μοιραστώ τον αόρατο πλούτο του Ολύμπου με όλο τον κόσμο. Για μένα είναι ένας νέος τρόπος να τιμήσουμε την ελληνική φύση και κληρονομιά και να συμβάλλουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας. OLYMRA, άλλωστε, σημαίνει “Olympus Aura”, η αύρα του Ολύμπου.

Σε τι διαφέρει από άλλα brands αρωμάτων;

Η OLYMRA είναι το μόνο brand στον κόσμο που αποκωδικοποίησε τα αρώματα σπάνιων φυτών του Ολύμπου με μη καταστροφικές μεθόδους, δηλαδή με μεθόδους που δεν βλάπτουν τα φυτά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άρωμά μας κρύβει κάτι μοναδικό, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Η OLYMRA δεν εμπνέεται απλώς από την Ελλάδα· γεννηθήκε από αυτήν. Για μένα ουσιαστικά, η OLYMRA είναι μια γέφυρα ανάμεσα στον μύθο και την επιστήμη, το φως και το σκοτάδι, τη φύση και την πολυτέλεια. Είναι μια προσπάθεια να «αιχμαλωτίσω» την ψυχή της Ελλάδας και να τη μετατρέψω σε εμπειρία που μπορεί κανείς να φορέσει.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη επιστημονική πρόκληση στο να «αποκωδικοποιήσετε» τα αρώματα των σπάνιων φυτών;

Το πιο δύσκολο ήταν να «πιάσεις» το άρωμα χωρίς να κόψεις ούτε ένα φύλλο. Χρειάστηκαν χρόνια έρευνας και η χρήση εξειδικευμένης, προηγμένης τεχνολογίας συλλογής πτητικών ουσιών, ώστε να μπορέσω να «αποτυπώσω» τα αρώματα, να τα μεταφέρω πίσω στο εργαστήριο, να τα αναλύσω και να τα ανασυνθέσω. Από επιστημονική αλλά και πρακτική άποψη, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η έρευνα στο πεδίο. Φανταστείτε να χρειάζεται να κάνετε ακριβή επιστημονική εργασία, όχι σε ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο, αλλά στις απότομες πλαγιές ενός βουνού. Όμως η επιστήμη προχωρά με λογική, οργάνωση και δημιουργικότητα. Από όλα τα φυτά, η Achillea ambrosiaca ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση. Αλλά αυτή η προσπάθεια με γέμισε ενθουσιασμό, η στιγμή που κατάλαβα ότι το πετυχαίνω, ήταν πραγματικά μοναδική. Ωστόσο, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν η επιστήμη, αλλά η ίδια η ζωή. Λίγο πριν την επιστημονική αποστολή, αρρώστησα σοβαρά με COVID, μετά από τη συμμετοχή μου σε ένα διεθνές συνέδριο, και η αποστολή κινδύνευσε να ακυρωθεί. Παρ’ όλα αυτά, τα κατάφερα και όταν τελικά έφτασα στον Όλυμπο, ένιωσα απέραντο δέος και συγκίνηση. Θα θυμάμαι πάντα την πρώτη μέρα στο βουνό, με τον φωτογράφο άγριας ζωής που με υποστήριξε (τον κ. Λευτέρη Κηπόπουλο), κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουλίου, σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, να στήνω τον εξοπλισμό για να «συλλάβω» τις μυρωδιές. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που το προηγούμενο βράδυ δεν μπόρεσα καν να κοιμηθώ. Όταν τελικά φτάσαμε στα φυτά, ειδικά στην αγαπημένη μου Achillea ambrosiaca, ένιωσα ότι ήμουν στην κορυφή του κόσμου. Σκέφτηκα: «Αυτό γίνεται στ’ αλήθεια! Ετοιμάζομαι να αποκωδικοποιήσω το άρωμα αυτού του φυτού!» Δεν νομίζω ότι τίποτα μπορεί να ξεπεράσει αυτό το συναίσθημα για μένα.

Λευτέρης Κηπόπουλος

Πρόκειται για ένα βιώσιμο brand, όπως είπατε. Πώς διασφαλίζεται ότι τα αρώματα όχι μόνο θα περιέχουν φυσικά συστατικά αλλά η συγκομιδή τους δεν θα βλάπτει το περιβάλλον, όπως γίνεται συχνά με τα αιθέρια έλαια;

Η βιωσιμότητα για εμένα δεν είναι τάση·ήταν πάντα η ουσία της επισημονικής μου πορείας και τώρα είναι η καρδιά της OLYMRA. Για μένα, η βιωσιμότητα δεν είναι “a-nice-to-have” αλλά ο μόνος τρόπος να υπάρξει πραγματική πολυτέλεια. Η OLYMRA βασίστηκε σε χρόνια έρευνας που έκανα στο ETH Zurich, με τεχνολογία που μας επιτρέπει να συλλαμβάνουμε αρώματα χωρίς να καταστρέφουμε τα σπάνια φυτά. Οι φόρμουλές μας είναι cruelty-free, χωρίς φθαλικές ενώσεις, τεχνητά χρώματα ή φίλτρα. Ακολουθούμε αυστηρά επιστημονικά πρωτόκολλα και συνεργαζόμαστε με τοπικές κοινότητες, επιλέγοντας όσο περισσότερο συχνά γίνεται βιολογικά αιθέρια έλαια και absolutes. Ακόμη και τα χρώματα των αρωμάτων προέρχονται φυσικά, από την υψηλή συγκέντρωση φυτικών συστατικών. Η συσκευασία μας αντικατοπτρίζει την ίδια φιλοσοφία: οικολογικό χαρτί και ανακυκλωμένα υλικά, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.

Λευτέρης Κηπόπουλος

Τι αρωματικά προφίλ θα συναντήσουμε στη συλλογή;

Η πρώτη συλλογή, OLYMRA HERITAGE, αποστάζει την άγνωστη ψυχή του Ολύμπου: σπάνια φυτά, ιερά τοπία και αρχαίοι μύθοι, μεταφρασμένα σε άρωμα. Κάθε δημιουργία κρύβει έναν μοναδικό φυτικό «κώδικα», αποκωδικοποιημένο από φυτά που υπάρχουν μόνο στον Όλυμπο και ξαναγεννημένο σε μορφή αρώματος. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία: πέντε αρώματα, πέντε όψεις της ελληνικής φύσης και κουλτούρας. Το Achillea είναι φρέσκο και βοτανικό, με διακριτικές ανθικές νότες. Το Persephone συνδυάζει σκοτεινά, πλούσια άνθη (τρία διαφορετικά είδη τριαντάφυλλου!) με φωτεινά εσπεριδοειδή. Το Oreantheia είναι λαμπερό και ζωηρό, ένα άρωμα χαράς και φρεσκάδας. Το Thalmyron αποτυπώνει την ανεμοδαρμένη ελληνική ακτογραμμή με θαλασσινές και λεπτές βοτανικές νότες. Το Kharon είναι βαθύ, καπνιστό και εσωστρεφές, εμπνευσμένο από αρχαίες τελετές και τα μυστήρια του Ολύμπου. Όλα μαζί δημιουργούν έναν οσφρητικό «χάρτη» της Ελλάδας· από τα βουνά ως τη θάλασσα, από τον μύθο στη ζωντανή φύση.

Ποιο είναι το όραμά σας; Τι θα θέλατε να αλλάξει στην αρωματοποιία τα επόμενα χρόνια;

Το όραμά μου είναι να αλλάξουμε τη σύγχρονη αρωματοποιία ώστε να σέβεται περισσότερο τη φύση. Θέλω τα αρώματα του αύριο να συνδέουν τον άνθρωπο με τον τόπο και την ιστορία, να είναι αυθεντικά, δημιουργικά και βιώσιμα.

Η αρωματοποιία είναι μια γλώσσα πανανθρώπινη, που υπάρχει από την αρχαιότητα. Με την OLYMRA θέλω να τιμήσω τις ρίζες μου, την Ελλάδα, και να δείξω ότι η πολυτέλεια μπορεί να συνυπάρχει με την ευθύνη.

Λευτέρης Κηπόπουλος

Γνωρίζουμε ότι έχετε αναγνωριστεί ως MIT Innovator under 35, έχετε υπάρξει TEDx speaker, ενώ τώρα είστε ανάμεσα στις 7 φιναλίστ των 4th GIWA – International Greek Women Awards, στην κατηγορία Περιβάλλον & Βιωσιμότητα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στη νέα γενιά;

Να μην φοβούνται να κυνηγήσουν ένα «τρελό» όνειρο. Όταν ξεκίνησα, όλοι μου έλεγαν πως αυτό που προσπαθώ είναι αδύνατο. Αν τους άκουγα, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Η καινοτομία γεννιέται από το αδύνατο. Το μήνυμά μου είναι: να μείνετε αυθεντικοί, να ακούτε τη δική σας φωνή, να αγαπάτε τη φύση και να δημιουργείτε με ευθύνη. Με επιμονή και πάθος, μπορείτε να αφήσετε το δικό σας αποτύπωμα στον κόσμο. Το μέλλον θέλει γενναίους ανθρώπους που τολμούν να ονειρεύονται.